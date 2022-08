Começa amanhã, sábado (21), a esperada Copa dos Campeões – 12 a 14 anos – de basquetebol e futsal em Coxim. Esta é a fase decisiva dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul, que definirá a equipe campeã deste ano e que representará o Estado nos Jogos Brasileiros Escolares em Aracaju, de 1 a 19 de setembro.

Três Lagoas está na disputa com as equipes masculina e feminina de futsal, das Escolas “Maria Eulália Vieira” e “Luiz Lopes de Carvalho”, respectivamente. No naipe masculino são 8 equipes divididas em dois grupos e no feminino, grupo único com 4 times.

No voleibol, nossa Cidade não está na briga e ambos os naipes tem 4 equipes. A delegação Três Lagoas tem apoio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (SEJUVEL).

A Copa dos Campeões é uma realização da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul.