Equipes do 7º Batalhão recuperam dois veículos em Aquidauana e Anastácio

Aquidauana / Anastácio (MS) – Força Tática e Rádio Patrulha recuperam uma motocicleta e um corsa wind.

No domingo, dia 28/05, a equipe de FORÇA TÁTICA, foi informada que nas imediações da vila Previsul estaria trafegando um veículo que seria produto de furto na cidade de Campo Grande no mês de dezembro de 2022, encontrou o referido veículo, cito um CORSA WIND de cor CINZA. Feito contato com o condutor, este se identificou como sendo o dono do veículo, alegou ter adquirido o veículo de um rapaz na cidade de Anastácio. Os policiais fizeram as devidas verificações e foi constatado que as placas de identificação do referido veículo não condiziam com o chassi do mesmo e o número verdadeiro da placa estaria com registro de furto.

Já nesta terça-feira dia 30/05, a polícia militar, via 190, recebeu a denúncia de que teria uma moto deitada sobre moitas em um terreno baldio. Ao chegar no locar indicado, os militares verificaram que tratava-se de uma motocicleta FAN vermelha com sinais de furto na ignição (chave micha) e trava do guidão (não destravada com êxito). Pela placa, identificaram que o proprietário era morador da região, o contactaram e o mesmo disse nem ter notado que sua moto tinha sido furtada.

Diante dos fatos, o autor foi conduzido até à Delegacia de Polícia Civil na cidade de Aquidauana e a motocicleta foi entregue ao proprietário.

Assessoria de Comunicação Social do 7º Batalhão de Polícia Militar.