Equipes executam serviços de terraplanagem na pavimentação do Nova Lima

A Prefeitura de Campo Grande continua com as obras pavimentação do lote 2, etapa C do Bairro Nova Lima. Ao todo serão 10,5 km de vias asfaltadas. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), mais de 50% dos trabalhos já foram executados, compreendendo a instalação das manilhas para drenagem e quase toda a pavimentação que será finalizada ainda no mês de julho. Nesta semana, as equipes executam os trabalhos de terraplanagem com uso de trator de arado, motoniveladora, caminhão pipa e rolo pé de carneiro nos pontos ainda não pavimentados para o lançamento da massa asfáltica.

Após a etapa da pavimentação, serão feitas as calçadas, a interligação das bocas de lobo com a rede de drenagem e a sinalização horizontal e vertical das vias.

Há 10 anos morando no bairro, dona Maria Alves Pereira comemorou o asfalto na frente de sua casa na Rua Celina Baís Martins. “Tudo tem seu tempo, nós vimos o quanto o bairro cresceu e se desenvolveu, atraindo pessoas e até empresas como o Shopping e agora o asfalto na frente da minha casa, estou muito feliz”, conta.

Nesta semana, a prefeita Adriane Lopes percorreu a região para vistoriar a execução dos serviços de infraestrutura. Nessa etapa serão beneficiadas 16 ruas do bairro: Rua Dos Pracinhas, John Kenedy, Profª. Antonia Capilé, Alcebiades Barbosa, Abdar Nassar, Agenor Pinto, Jaime Cerveira, Albertina Pimentel, Julio Baís, Bertolino Candido, Monte Alegre, Pe. Antonio Franco, Firmo Cristaldo, Rua Lateral 1 E 2 (Via Acesso à Av. Cônsul Assaf Trad).

Para o presidente da Associação de Moradores do Nova Lima, Pedro Domingos, as obras levaram desenvolvimento e qualidade de vida aos moradores do bairro.

“O impacto é tremendo aqui, há várias empresas se instalando no bairro, gerando emprego e essas intervenções são fundamentais para o desenvolvimento do bairro e de toda a cidade. A transformação também na vida das pessoas, a satisfação de ter asfalto na frente da sua casa, iluminação LED, saneamento, isso traz segurança, saúde e qualidade de vida para todos nós”, pontua.

Cerca de 38 mil pessoas vivem no Nova Lima, que, com as obras em curso, vai ganhar em urbanidade e mobilidade com a sensível melhoria nas ruas do bairro e acessibilidade. “Trabalhar pela melhoria da qualidade de vida da população é o foco do nosso trabalho e ficamos muito felizes de poder, em breve, entregar mais essa etapa aqui no Nova Lima”, disse o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Domingos Sahib Neto.