Equipes técnica e de fomento do PMGZ participam de Dia de Campo e Leilão de Touros da Fazenda Jacamim, em Nova Mutum (MT)

A missão dos técnicos da ABCZ foi apresentar aos mais de 300 pecuaristas presentes o potencial do Programa de Melhoramento Genético de Zebuínos (PMGZ). “Mostramos como o PMGZ pode contribuir dentro de uma seleção fornecedora de genética, apresentando os diferenciais do programa, com foco na habilidade materna das matrizes. Demonstramos, inclusive, as avaliações e relatórios referentes à Fazenda Jacamim”, destaca o gerente de Fomento do PMGZ, Ricardo Abreu.

Também participaram das apresentações o coordenador regional de Fomento do PMGZ em MT, Gabriel Pedrosa; o técnico de campo da ABCZ em MT, Luís Gustavo Wenzel; e o supervisor regional do PMGZ em MT, Fábio Ferreira.

“Foi uma grande oportunidade para mostrar aos pecuaristas o trabalho que é feito com o PMGZ porteira adentro, demonstrando a importância do melhoramento genético e do investimento em touros melhoradores e, nesse contexto, a habilidade materna é uma característica-chave, pois as matrizes são o maior patrimônio de uma fazenda”, ressalta Fábio Ferreira.

“Para nós é gratificante participar de um evento tão consagrado no estado de Mato Grosso, homologado pela ABCZ. Pudemos transmitir muitos conhecimentos aos visitantes, de forma didática e democrática, contribuindo com a pecuária tão relevante de Mato Grosso”, comenta Gabriel Pedrosa.

O técnico de campo Luís Gustavo Wenzel, que atende a Fazenda Jacamim, diz que o evento marca uma nova era do criatório. “Tanto o dia de campo como o leilão obtiveram muito sucesso, com participação expressiva de criadores e liquidez dos animais ofertados.”

O anfitrião Marcos Vilella, da Fazenda Jacamim, agradece a participação da ABCZ no evento. “Só tenho que agradecer a toda a equipe da ABCZ, que vestiu a camisa e veio muito preparada para somar ao evento. O PMGZ contribui de forma muito expressiva dentro da seleção Jacamim. Estamos muito satisfeitos com os resultados e pretendemos fortalecer cada vez mais essa parceria.”