Equipes técnico-pedagógicas da Reme participam de curso de formação para apoio na Educação Infantil

Com o intuito de observar, apoiar os interesses e as necessidades individuais dos estudantes, como também acompanhar suas evoluções, acreditar e valorizar suas descobertas, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) realizou durante esta semana, a 3ª Trilha Formativa. A ação de avaliação da educação infantil contemplou a equipe técnico-pedagógica das 205 Escolas Municipais de Campo Grande.

“O objetivo da Trilha Formativa é compreender as implicações da avaliação na prática docente. Durante o evento debatemos como a avaliação pode apoiar o processo de aprendizagem e ensinagem, bem como apoiar o desenvolvimento dos alunos da Reme”, destacou a gerente do Ensino Fundamental e Médio da Semed, Ana Ribas.

A formação para os professores será realizada no dia 2 de junho, quando serão debatidas as avaliações juntamente com os docentes, em cada unidade escolar da Reme (Rede Municipal de Ensino), incluindo as cinco escolas de período integral.

De acordo com a supervisora da Escola Municipal Professor Virgílio Alves de Campos, Rosangela Gonzalez, a formação é importante, pois a equipe levará para escola o que foi aprendido. “Com a formação, a gente sana as dúvidas acerca do processo de avaliação e esclarece aos professores sobre como funciona a metodologia, principalmente aos profissionais que iniciaram recentemente na rede”.

Gabrielly de Almeida é coordenadora da Escola Municipal Iracema Maria Vicente, que funciona em tempo integral. “Tem sido bem bacana ouvir nossos companheiros de trabalho, saber sobre o processo de avaliação nas outras escolas e comparar com o que fazemos na nossa escola. Agora, vamos passar os aspectos sugeridos na formação aos professores no dia 2 de junho. No nosso caso, como nossa escola é em tempo integral, conseguimos fazer mais reflexões acerca do tema da avaliação”.