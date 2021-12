Vulcão na Indonésia retoma erupção e mortos chegam a 22. Nesta segunda-feira (22) foi possível ver nuvens quentes de cinzas serem lançadas pelo vulcão em erupção deixando várias vítimas e dezenas de desaparecidos. O Monte Semeru, a montanha mais alta da ilha de Java, entrou em erupção dramaticamente no sábado (4), disparando uma coluna imponente de cinzas que cobriu vilarejos próximos. Imagens aéreas mostraram telhados emergindo de uma paisagem de cinzas, enquanto em terra militares, policiais e moradores revolviam a lama com as mãos para retirar vítimas. Segundo a agência de mitigação de desastres da Indonésia o número de mortos subiu hoje para 22, e 27 pessoas estavam desaparecidas.

O vulcão voltou a entrar em erupção nesta segunda-feira, confirmou o Centro Indonésio de Mitigação de Desastres de Vulcanologia e Geologia em sua conta no Twitter, alertando para uma atividade sísmica contínua. “O Semeru é um dos vulcões mais ativos da Indonésia, ele continuará ativo”, disse Liswanto, chefe do Observatório do Vulcão Semeru, à Reuters. Alguns moradores voltaram para casa a fim de verificar os pertences e o gado, mas Liswanto pediu às pessoas que se mantenham a uma distância segura. “As pessoas precisam ser mais vigilantes, porque a ameaça em potencial persiste”, acrescentou.