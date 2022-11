Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação (SED), implantou em 2016, de forma pioneira em todo Brasil, a oferta nas unidades da Rede Estadual de Ensino, do ensino em tempo integral, através do Programa “Escola da Autoria”.

A proposta pedagógica da “Escola da Autoria” o estudante fortalece as práticas educativas com acolhimento, clubes de protagonismo, tutoria e liderança de turma, reflexões e discussões sobre as temáticas e sobre práticas educativas no modelo pedagógico que o irá nortear ao ensino superior e vida adulta com êxito.

Atualmente, das 348 unidades da REE, 131 escolas ofertam a proposta pedagógica integral. Hoje o programa é responsável por atender mais de 27,5 mil estudantes matriculados em 54 municípios de Mato Grosso do Sul, tornando-se modelo em todo Brasil de oferta em tempo integral. Pesquisa realizada pelo Instituto Quaest mostra que 93% dos entrevistados avaliaram positivamente a oferta de ensino integral e 83% dos pais preferem que seus filhos utilizem o modelo de ensino.

Protagonismo

Em 2022 uma das unidades da REE que iniciaram a oferta do ensino em tempo integral foi a Escola Estadual Professora Clarinda Mendes de Aquino, localizada no Jardim Petrópolis, em Campo Grande. Inicialmente, o ingresso ao sistema de ensino gerou dúvidas nos estudantes.

Foi o caso do Rodrigo Ribeiro da Costa Silva, 18 anos, que cursa o 3º ano do Ensino Médio na EE Clarinda, “comecei a estudar aqui em 2021, estava em dúvida, mas a conversa com pessoas que conheciam o modelo, me ajudou a definir a minha escolha, estranhei um pouco no começo, logo me acostumei ficar o dia todo na escola e hoje sinto falta quando não tem aula”.

A estudante Yslene Duarte Lima, 17 anos, do último ano do EM está há 3 anos na EE Clarinda de Aquino, ela sentiu a diferença do ensino regular para integral “ parece que ficamos mais importantes, a relação com os professores melhorou, a escola ficou mais acolhedora e também sinto que aprendemos mais e a disciplina projeto de vida ajuda muito, agora já começa a bater um sentimento de saudade, quando vejo que já estamos quase no final do ano”.

Cursando o 2º ano do EM, Ynnaê Tomaz Victor, de 16 anos também sentiu a diferença com as outras unidades que já havia estudado, o contato com professores e outras disciplinas, principalmente projeto de vida, comecei a despertar o interesse pelo curso de Psicologia e a escola vai possibilitar uma visita na universidade e lá eu vou ter a oportunidade de conhecer mais sobre o curso, através do protagonismo que a escola ensina, a gente cria os nossos próprios clubes, como de música e o de salão de beleza, um espaço que eu ajudo coordenar”, enfatiza.

Geovanna Quinhones, de 16 anos, está no 1º ano do EM e aprovou o ensino em tempo integral “os professores são mais próximos, uma coisa que me chamou atenção foi o acolhimento da escola e a possibilidade de a gente evoluir, não só nos estudos, mas também através das diferentes disciplinas que a escola nos oferece, como a parte diversificada”.

O professor de História Daniel Oliveira menciona a preocupação da educação em tempo integral “a escola vai muito além do currículo tradicional disponibilizado, existe também uma preocupação em trabalhar a autonomia e o protagonismo dos estudantes. Com uma carga horária estendida, temos oportunidade de despertar nos alunos o interesse deles pelo aprender, disponibilizamos o contato com áreas diferentes, informações diversas e, assim, conseguem obter mais identificação com os conteúdos”.

Na “Escola da Autoria” Nilcieli Maciel leciona a disciplina de Parte Diversificada, “ gosto de ressaltar a componente de intervenção comunitária, a gente sai pelo bairro, faz alguns passeios, observa alguns problemas, que são de ordem da comunidade e os alunos fazem esse diagnóstico e quando possível, eles procuram órgãos que podem solucionar esses problemas. Então é uma forma de despertar o cidadão e a relação não só da escola fechada, mas a relação dos estudantes como cidadãos e podem ser agentes transformadores dos problemas no entorno da comunidade”.

Desafio

A gestora da EE Clarinda Mendes de Aquino Fabiola Silva dos Santos fala do desafio de direcionar uma unidade em tempo integral “nós ficamos com os estudantes, trabalhamos para atendê-los ao longo de todo dia. Eles ficam mais tempo conosco do que com as próprias famílias. Buscamos realmente desempenhar e desenvolver um trabalho diferenciado e para isso precisamos estudar muito e esse é o diferencial desse modelo”.

“O tempo estendido possibilita fazer uma logística diferenciada com os administrativos de formações semanalmente para que ele realmente entenda e se conecte com o modelo, para poder realmente desempenhar suas funções e trazer um resultado diferente para a vida dos estudantes. O modelo abrange não só o cognitivo, mas realmente faz um trabalho diferenciado com relação as competências socioemocionais, com o preparo do estudante para vida adulta e mundo contemporâneo, para as competências do século XXI”, finaliza gestora.