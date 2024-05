Escola de Educação Profissional da Funsat abre inscrições para 3 cursos com início em junho

A Escola de Educação Profissional da Funsat (Fundação Social do Trabalho) está com pré-inscrições abertas para 3 (três) cursos com previsão de início em junho. As opções são: Higiene na Manipulação de Alimentos, Marketing Digital e Primeiros Socorros. Todas as aulas serão ministradas na sede da Funsat, sendo 15 vagas para cada turma.

O curso de Higiene na Manipulação de Alimentos tem carga horária de 9h e será realizado no período matutino, das 7h às 10h. o início das aulas está previsto para 4 de junho. Para participar do curso, é necessário que o aluno seja alfabetizado.

Com carga horária de 40h, o curso de Marketing Digital tem previsão de início em 17 de junho e será realizado das 7h às 11h. Para participar, é necessário que o aluno tenha o ensino Fundamental Completo.

Com carga horária de 12h, o curso de Primeiros Socorros deve começar no dia 18 de junho, também com aulas no período matutino, das 7h às 11h. Para participar, é necessário que o aluno seja alfabetizado.

Para realizar o pré-cadastro nos cursos da Escola de Educação Profissional da Funsat, CLIQUE AQUI (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeulWPJrnZImcpHBdAjwrV-VEeB4_eCCS9csNzOn0IkmRa9ZQ/viewform) e preencha o formulário.

A Funsat fica localizada na rua 14 de julho, 992, Vila Glória. Mais informações pelo telefone 67 4042-0585 (ramal 5820) ou pelo whatsapp da Escola: (67) 33143089.