Escola do Legislativo promove palestra sobre o impacto do sono na qualidade de vida

Ação da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet nesta manhã (9) abordou a Importância do Sono, em palestra realizada na Sala Multiuso, a partir das 10h, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). A presidente de honra da Escola do Legislativo e gerente de Recursos Humanos da Casa de Leis, Marlene Figueira, acolheu os presentes. “Hoje a fala é sobre o sono, uma boa noite de sono é fundamental para o nosso bem-estar físico e mental, e o renomado Dr. Henrique Ferreira de Brito nos dará dicas para um sono de qualidade”, descreveu.

“O mais importante é saber que sono não é perder tempo, sono é ter qualidade de vida, não se privem do seu sono e avaliem a qualidade do seu sono”, foi a conclusão do Dr. Henrique Ferreira de Brito, especialista em Pneumologia e Medicina do Sono pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), ao final de sua palestra.

Agradecendo à Casa de Leis, em nome da deputada Mara Caseiro (PSDB), presidente da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, e à Dra. Marlene Figueira, Dr. Henrique Brito falou sobre o planejamento de novas palestras. “Pensamos em fazer algo mensal trazendo temas sobre a qualidade de vida para os servidores e o público externo”, revelou.

Durante sua abordagem, o médico explicou que é necessário fazer a higiene do sono. “O local onde dormimos deve ser confortável, fresco, escuro e silencioso, sem alterações de ruído e luz. Uma rotina e horários de sono entre 7h a 8h de sono devem ser criadas, incluindo os finais de semana. Prepare-se para dormir, criando seus próprios rituais como a meditação, o relaxamento, a oração ou outra técnica de controle da tensão, mostrando para o cérebro que é hora de baixar o ritmo. Importante também sair da tela uma hora ou mais, principalmente o celular”, disse.

“Outras coisas importantes a se fazer é, se houver insônia, levantar e fazer uma atividade leve, evitando iluminação forte e retornando a cama quando sentir sono, evitar olhar o relógio a cada vez que acordar, pois isso angustia. Os exercícios devem ser praticados regularmente, mas procure fazê-los preferencialmente 2h antes de dormir. Importante não dormir com fome nem sede, mas evitar muito líquido, comida pesada, bebida alcoólica e automedicação para dormir”, detalhou.