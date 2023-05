Escola do Legislativo retoma cursos e presidente ressalta importância do conhecimento

“A mente só se expande quando promovemos isso de alguma maneira, e assim é possível aprimorar algo que sempre é feito da mesma forma. As novas ideias e horizontes surgem assim. Somos seres em construção. Quem prefere a zona de conforto, com os mesmos hábitos, se coloca numa caixinha, e isso impossibilita de conhecer o novo”. Essa foi a saudação do presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado Gerson Claro (PP), na capacitação que acontece nesta manhã (15), na Assembleia, realizada pela Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet.

A presidente da Escola do Legislativo, deputada Mara Caseiro (PSDB) ressaltou a importância do projeto que inicia. “É uma honra ser a atual presidente da Escola do Legislativo, um projeto de tamanha importância: a nona escola implantada no País que conta agora com 350. Quanto mais conhecimento os assessores tiverem, mais o mandato será proativo. É neste sentido que a Escola de Legislativo vem trazer esta capacitação. Agradeço ao Thiago e a toda equipe pelo trabalho e dinamismo. Quero ouvir sugestões para os próximos cursos. Agradeço também aqui o apoio do presidente Gerson Claro, sem o apoio dele não seria possível promover o curso”, declarou.

A secretária de Recursos Humanos da Assembleia Legislativa, Dra. Marlene Figueira, responsável pela criação da escola, também agradeceu o apoio da Mesa Diretora. “A Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet está iniciando e escrevendo uma nova história. Quero agradecer ao presidente Gerson pela sensibilidade em retornar a estrutura inicial da Escola. Um momento muito importante. Já fomos uma das melhores escolas, e com a liderança da deputada Mara, retornaremos ao lugar de destaque. Desejo a escola e a todos muito sucesso, e força na caminhada”, frisou.

O diretor da Escola do Legislativo, Thiago Gonçalves, declarou que a harmonia da equipe contribuiu para a realização do curso que inicia hoje. “Agradeço aqui a toda a equipe, foram essenciais para a preparação deste primeiro curso da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet. A dedicação e empenho de todos é fundamental. Temos aqui advogados concursados da Casa de Leis, que são consultores legislativos, e são quem vão ministrar o conteúdo”, informou.

Um dos ministrantes do curso, o advogado e consultor Thiago Debesa de Abreu, explicou os objetivos do curso. “A finalidade é apresentar informações e saber interpretar como o processo legislativo funciona. Foram organizados quatro encontros, hoje será sobre Introdução ao Processo Legislativo; depois o Procedimento Comum; no terceiro encontro, haverá o Procedimento Legislativo Especial; e por fim, o Controle de Constitucionalidade no Processo Legislativo. O processo legislativo exige muita teoria aliada a prática”, relatou.

Curso

Também ministram o curso a partir de hoje a advogada e consultora legislativa Maiara Cristiane da Silva Rosa Vilalba, com o apoio técnico dos advogados e servidores da ALEMS Leonardo Nakazato Nakao e Rorn José Emanoel Pereira de Medeiros da Nóbrega Silva. As aulas continuam nos dias 22/5, 29/5 e 5/6, das 9h às 10h30, na Sala de Multiuso do Setor B da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). Confira a programação na íntegra, clicando aqui.

Assista à reportagem da TV ALEMS: