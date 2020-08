Para contribuir com o funcionamento do Asilo São João Bosco e com o atendimento aos idosos que vivem no local, professores, funcionários, alunos e familiares da Escola Municipal Oliva Enciso arrecadaram produtos de higiene e limpeza, para doação ao asilo, que fica no Bairro Tiradentes e é vizinho da escola. Na Instituição, onde há 105 funcionários e 65 idosos acolhidos, um morador morreu por conta da Covid-19 e outras 33 pessoas testaram positivo para o COVID-19

A ajuda foi organizada pela direção da escola e professores. A ideia da arrecadação dos materiais foi da equipe da escola com a direção do Asilo, que, antes da pandemia, recebia visita dos alunos para conhecerem o funcionamento da Instituição. Com a ação, foram doados pacotes de papel higiênico, creme dental, sabonete líquido, fraldas, detergente, álcool em gel, xampu, dentre outros produtos de higiene pessoal e de limpeza. Para incentivar as doações, a escola oferece uma máscara em troca dos produtos.

Obedecendo às regras de biossegurança, a escola vai continuar recebendo doações da comunidade, as quais serão entregues aos responsáveis pelo asilo. Dentre os itens de que necessitam estão vinagre, aparelhos de barbear de três lâminas, sabonete líquido, fralda geriátrica tamanhos M e G, roupa íntima tamanho G, lenço umedecido, desinfetante, sabão em pó, saco de lixo preto 100 l, papel toalha com 1.000 unidades, luva de procedimento látex tamanho P, talco corporal, além de alimentação, como dieta enteral, suplemento alimenta, alho, frutas e verduras.