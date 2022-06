Por meio da SAD (Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização) e da Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul – Escolagov MS, o Governo do Estado lança nesta terça-feira (14) o XVII Prêmio Sul-Mato-Grossense de Inovação na Gestão Pública – Edição 2022.

Serão contemplados 24 servidores públicos estaduais, nas modalidades práticas inovadoras de sucesso e ideias inovadoras implementáveis. Cada modalidade deve premiar 4 eixos de atuação: gestão, social, infraestrutura e econômico, totalizando um prêmio de R$ 208 mil.

As inscrições estarão abertas a partir do dia 14 de junho e seguem até o dia 26 de Julho. As inscrições serão realizadas por meio do site www.escolagov.ms.gov.br.

Serviço – O lançamento será nesta terça-feira (14), às 14 horas, no auditório da governadoria.