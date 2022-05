As 205 escolas da Rede Municipal de Ensino (Reme) de Campo Grande receberam um kit contendo dez livros paradidáticos infanto-juvenis para serem utilizados pelos alunos. As obras da escritora campo-grandense Mara Calvis e diversos autores foram entregues nesta quinta-feira (26), durante evento no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, na Secretaria Municipal de Educação (Semed).

A autora apresentou cada uma das obras para os responsáveis pelas unidades escolares. “O kit contém dez obras que foram lançadas em 2017 no aniversário de 40 anos de Mato Grosso do Sul e que atendem desde a educação infantil até o Ensino Médio, com abordagens didático-pedagógicas diferenciadas, trazendo temáticas regionais, culturais, ambientais, históricas, geográficas e de conhecimento sobre nosso povo e nossas fronteiras”, afirmou Mara.

O projeto “Ler, Conhecer e Preservar a Identidade Sul-Mato-Grossense” foi contemplado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura (n. 8.313/91) e entregará 7 mil livros, na Capital e em oito cidades do interior. Para Jakes Charles, chefe da Divisão de Tecnologia Educacionais (Ditec) da Semed, os kits trarão aos alunos o incentivo à leitura e a exaltação de nossas raízes. “Para a nossa Rede, é muito importante o recebimento deste material, para a valorização da cultura da nossa terra, trazendo um resgate da nossa identidade. Os livros abordam temas que já são trabalhados em sala de aula e vem para complementar a formação de nossas crianças”, declarou Charles.

Os livros que compõe o kit são “Jujuba, a Seriema Viajante –Sabores das Fronteiras do MS”, “Morgana e a Chalana – Pelas Águas do Pantanal/MS”, “Ñande Retã – Nosso território – Povos Indígenas de Mato Grosso do Sul”, “Tuco, o tucano bom de bico e os sabores de Mato Grosso do Sul”, “Alfabeto Ecológico do Pantanal”, “Algumas coisinhas que me deixam muito feliz em meu Mato Grosso do Sul”, “As aventuras de Ygor, o peixe barbado – Nas águas de Campo Grande”, “As aventuras de Ygor, o peixe barbado – Nas águas de Mato Grosso do Sul”, “As curiosidades de Tatá” e “Cacá, a jaguatirica”.

Segundo Mara, a entrega dos kits fomenta o nascimento de novos leitores e incentiva a formação de cidadãos críticos e reflexivos sobre o viver em sociedade, resgatando e difundindo sua cultura. “Além do desejo de nascerem novos leitores nas escolas, eu desejo que estes alunos possam ter propriedade da nossa região, sejam nascidos aqui ou não. A criança é o melhor multiplicador existente, então, quando escrevemos para a criança, esperamos que ela transmita o que compreendeu da obra para toda a família”, afirmou a autora.

Para os diretores, a entrega do kit irá auxiliar no desenvolvimento de inúmeras atividades. “No início do ano eu tive a ideia de planejar um trabalho com as nossas crianças que tivesse como cenário a nossa Campo Grande. Fiquei muito feliz ao saber que receberíamos este kit, pois dará muito apoio a esta proposta, por tratar justamente destes temas regionais. A minha cabeça já está fervilhando de ideias sobre como utilizar cada um dos livros”, disse Jurema Cabral, diretora da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Aloína de Oliveira Soares, no Bairro Santo Antônio.

Para conhecer um pouco mais de cada obra, acesse o site da autora www.maracalvis.com.br/.