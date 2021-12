Com recursos extras do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), o orçamento total para a construção das duas quadras está previsto em mais de R$ 1,350 milhão.

“Vai muito além da estrutura, é a realização de um sonho coletivo e antigo, envolvendo a comunidade interna e externa. Eu considero uma honra, fazer parte deste momento histórico! É gratificante compartilhar esta alegria com a comunidade escolar que tanto necessita desta quadra”, disse Eliane Alves, diretora da escola Virgílio, que tem aproximadamente 680 alunos e terá a quadra construída em um terreno que pertence à Prefeitura e fica ao lado da unidade.

Mesmo sem um local específico para as aulas e atividades fora da sala de aula, a escola possui um pátio coberto e uma área com sombra, ambos utilizados inclusive no horário do recreio. A unidade escolar já passou por duas reformas e ampliações entregues nos anos de 2009 e 2012, e em 2021recebeu uma adequação do parquinho, biblioteca e sala dos professores, realizada com recursos do Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul (MPT-MS).