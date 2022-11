Incentivador dos esportes, o vereador de Campo Grande, Papy (SOLIDARIEDADE), entregou uma Moção de Congratulação a Danilo Medeiros Menezes, da Escolinha do Pato, pela vitória do Campeonato Estadual de Futsal de 2022, categoria sub-12.

“Foi um grande jogo. Viraram, empataram, viraram novamente, e o time do filho do vereador Betinho acabou ficando com o vice-campeonato. Um abraço aos nossos futuros atletas de Mato Grosso do Sul”, afirmou Papy.

A final do campeonato foi realizada no município de Chapadão do Sul, entre os dias 12 e 15 de novembro. Tio coruja, Papy falou com orgulho da participação do seu sobrinho Davi Mendes Barros, também do Thiaguinho, neto do Cidão, colaborador do gabinete do parlamentar.