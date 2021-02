Ele é Gabriel Mendes da Silva, 35, (Foto acima) e estava escondido em uma residência localizada em San Barnardino, nas proximidades de Assunção. A polícia paraguaia aperta o cerco contra grupos organizados e prendeu o brasileiro durante operação desencadeada que teve de invadir duas casas no país vizinho. A polícia conseguiu localizar Gabriel, e com ele foram encontradas drogas e também uma arma de fogo.

Os agentes da Senad (Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai) acreditam que o preso tem ligações com o grupo criminoso Comando Vermelho, e conforme investigações, há possibilidade da documentação de Gabriel ser falsificada e, por isso, já o encaminhou à base do Senad- – em Assunção, para comprovar sua identidade.

Este é o quarto brasileiro preso no Paraguai nos últimos dias e que tem vínculo com facções criminosas. Na semana passada foram presas três pessoas, entre elas um advogado residente em |Dourados, que depois de expulsos, acabou solto. Eles são acusados de envolvimento com o PCC (Primeiro Comando da Capital).