Escritório de Zanin recebeu R$ 1,2 milhão da campanha de Lula

O escritório de Cristiano Zanin, cuja indicação para o STF foi oficializada por Lula nesta quinta-feira (1º), recebeu R$ 1,2 milhão da campanha do petista à Presidência em 2022, informa O Globo.

Segundo a prestação de contas divulgada pelo TSE, o valor foi pago em 16 de agosto de 2022 à empresa Zanin Martins Advogados, sociedade que Zanin mantém com a mulher, a também advogada Valeska Teixeira Martins. O repasse foi creditado como “prestação de serviços advocatícios”.

Os recursos saíram do fundão eleitoral. A campanha do petista contratou outros escritórios, como o do ex-ministro da Justiça Eugênio Aragão, que também recebeu R$ 1,2 milhão. As contas da campanha do atual presidente foram aprovadas pela corte eleitoral.