Essa ideia podia ser de um brasileiro. A tendência nos últimos meses no trabalho em casa nos países de primeiro mundo é o uso de uma “escrivaninha de esteira” onde a pessoa pode usar seu laptop e se exercitar ao mesmo tempo. Mas tem que ter equilíbrio, né? Algumas empresas resolveram investir nessa ideia e lançaram uma série de escrivaninhas dobráveis com alto falante, bluetooth e é claro, aparelhada para você se exercitar enquanto trabalha.

No Brasil, ainda não há disponibilidade da novidade, mas nos Estados Unidos esse mercado começa a se aquecer aos poucos. Algumas empresas já oferecem esteiras equipadas para o trabalho do dia a dia. A da marca Goplus por exemplo possui 3 opções de configurações (caminhada, corrida ou trabalho), e pode suportar até 100 quilos. Com velocidade de 0,8 km/h a 12 km/h o modelo vem com Bluetooth embutido, mesa de acrílico transparente para laptop, suporte para telefone, controle remoto, display LCD para configurações de exercícios e chave de segurança. O equipamento custa US$ 410 (cerca de R$ 2.194).

Já a esteira elétrica com mesa da We Desk possui uma pequena área para o apoio do laptop e traz carregador de celular USB, ventilador e alto-falante. O equipamento possui um micro painel LCD e com velocidade de 0,8 km a 18 km/h, com capacidade para até 140 quilos. O preço é salgado: tem disponibilidade no Brasil no valor de R$ 11.900.

Já a iMvoR ThermoTread GT Office é uma esteira feita mesmo para quem vai usar uma fabricada com os moldes adaptados para a prática de caminhada durante o trabalho, com uma ampla mesa para uso do computador e outros objetos durante o expediente. A velocidade máxima é de 4 km/h, com capacidade para até 181,4 quilos e tela LCD para o controle da atividade. O preço lá fora também é alto, custa US$ 2.199 (R$ 11,8 mil, aproximadamente) sem os custos de importação.

Como ainda o hábito de trabalhar e se exercitar é um mercado em ascensão, não há modelos com muitas opções feitas especialmente para a prática além desses, mas como no Brasil, tem muita gente dando um jeitinho por lá e improvisando. Por lá já é possível encontrar desde produtos que basicamente acoplam uma mesa sobre uma esteira, até algumas ofertas que trazem acessórios modernos, que visam conectividade e produtividade na hora do exercício. Pelo jeito, muito em breve não haverá mais desculpas para o sedentarismo.