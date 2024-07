Espaço Somos Cassems – TEA realiza seu primeiro Arraiá

Com o intuito de ambientar crianças e jovens autistas às comemorações juninas, o Espaço Somos Cassems – TEA promoveu uma semana de festividades. Do dia 24 a 28 de junho, por meio de atividades sensoriais, brincadeiras, decoração e muitos quitutes, os pequenos e seus familiares puderam interagir e vivenciar uma típica festa junina.

“A ideia de promover a festa junina é que eles vivam aqui, juntamente com nossa equipe multidisciplinar esse momento de acesso a nossa cultura, com atividades, sons e comidas típicas. Ambientá-los para possíveis comemorações que possam acontecer no ambiente escolar, familiar, além de garantir a inclusão social”, explica a pedagoga do Espaço Somos, Mariana Dias.

Prova desta inclusão é a beneficiária da Cassems, Luciene Rezende. Ela conta que o filho, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), possui seletividade alimentar e participar deste momento auxilia em seu desenvolvimento, além de proporcionar experiências únicas.

“Aqui as crianças puderam vivenciar um pouco do ambiente junino, provar comidas típicas, além de danças e atividades em grupo que estimulam o senso do coletivo. Nos sentimos acolhidos”, afirma a beneficiária.

A beneficiária Amanda Brandão, mamãe do Victor Hugo, também vê na iniciativa uma grande oportunidade para que seu filho possa interagir e vivenciar uma comemoração que já faz parte da cultura de nossa sociedade.

“Os fogos de artifício sempre foram um problema para nós. O Victor Hugo tinha medo do barulho e assustava-se com facilidade. Hoje, com o auxílio do tratamento e momentos de inclusão como este, ele entende que isso não fará mal e que faz parte das comemorações”, ressalta Amanda.

Débora Pacheco, terapeuta ocupacional do Espaço Somos, explica que as atividades foram todas pensadas para proporcionar a ambientação das crianças e jovens com TEA nas comemorações juninas.

“Trabalhamos a parte social, interação com os colegas, trabalho em conjunto, atividades de coordenação motora, viso motora, além do brincar funcional, ou seja, dar função ao objeto e/ou brinquedo. Na terapia ocupacional, trabalhamos esse brincar funcional, preparando-os para ações básicas do dia a dia”, finaliza a terapeuta ocupacional.