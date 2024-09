Espaço terapêutico fazendinhar recebe visita de Beto Pereira para Discussão sobre apoio às ONGs

Localizado atrás da Uniderp Agrárias, no Bairro Chácara dos Poderes e Jardim Veraneio, o Espaço Terapêutico Fazendinha é um projeto de Bia Arraes, com Pedro Antônio Arraes como presidente e Adriano Felipe como coordenador-geral. Atualmente, atende 60 homens em tratamento.

Com amplas instalações, equipamentos para lazer e atividades físicas, e uma equipe de profissionais de saúde, o espaço também envolve os internos na manutenção do local como parte do tratamento.

Hoje, o candidato à Prefeitura de Campo Grande, Beto Pereira, visitou o local e destacou a importância de parcerias entre a Prefeitura e ONGs para apoiar dependentes químicos. Pereira enfatizou a necessidade de maior apoio municipal para ampliar as vagas e recursos disponíveis.

O Espaço Terapêutico Fazendinha oferece tratamento e reintegração para dependentes com vagas sociais. Mais informações pelo telefone (67) 99252-3335.