Espanha bate Itália no fim e decide Liga das Nações com Croácia em jogo que promete muitos gols

Aos 24 anos, o central Judson Nunes vive momento de ascensão na carreira, com convocação para a seleção brasileira

Entre as novidades na convocação da seleção brasileira, o campo-grandense Judson Amabel Nunes da Cunha Júnior foi um dos destaques da primeira semana de Liga das Nações de Voleibol Masculino. Com início na modalidade aos 14 anos, o central do Suzano Vôlei começou a praticar o esporte na equipe da Escola Estadual Maria Constança Barros Machado, em Campo Grande, durante o Ensino Médio.

Ao Correio do Estado, o atleta contou como surgiu o seu interesse pelo vôlei de quadra. “Iniciei minha trajetória no vôlei quando eu estava no 2º ano do Ensino Médio. Minha irmã indicou para os meus pais para eu poder estudar e jogar na escola dela, o Maria Constança”, disse.

No colégio, Judson ficou um ano e meio treinando e jogando pela equipe escolar, pela qual disputava competições em Campo Grande, chegando até a final dos jogos escolares.

O interesse do atleta pela modalidade aumentou a ponto de se mudar de Campo Grande e iniciar uma carreira no Paraná, ainda no vôlei de base, no qual Judson chamou atenção das equipes paulistas, conquistando a Taça Paraná de Voleibol.

“Minha primeira oportunidade de jogar em São Paulo foi após o título do campeonato de base, da Taça Paraná. Recebi um contrato para jogar pela equipe juvenil Suzano”, declarou o atleta.

O central também chegou a atuar, aos 18 anos, no clube campo-grandense Radio Clube/AVP, em que jogou pela primeira vez a Superliga B de 2017.

Após a disputa da Superliga, Judson seguiu a sua carreira no vôlei no interior paulista, onde foi atleta do Sesi Bauru Sub-21(2018), Vôlei Itapetininga (2018/2019) e Pacaembu Ribeirão Preto (2019/2020).

Em ascensão na carreira, Judson foi contratado em 2020 pelo Montes Claros América, para disputar a Superliga.

Judson ainda jogou pelo Vôlei Renata (2021/2022) e pelo clube atual, Suzano Vôlei. Desde então, o central sul-mato-grossense se manteve frequentemente classificado para os playoffs da Liga.

O jogador teve o seu melhor desempenho na última edição da Superliga, terminando a campanha com o Suzano Vôlei nas semifinais da competição e sendo eleito o melhor central da Superliga 2022/2023, liderando o ranking de bloqueadores da Liga, com 76 pontos conquistados no fundamento.

“Desde que cheguei a Montes Claros, e nesses últimos anos, quando joguei em Campinas e Suzano, foram anos de crescimento e evolução. Sempre analisando no fim da temporada o que foi feito de bom, o que poderia melhorar para o outro ano, para ir progredindo e acho que deu certo”, relatou.

SELEÇÃO BRASILEIRA

Judson Nunes (camisa 30), comemorando ponto contra a Argentina, pela Liga das Nações

Após ser um dos atletas destaque na Superliga deste ano, Judson, que nunca havia defendido a seleção brasileira de vôlei nem mesmo nas categorias de base, foi convocado pelo técnico da seleção brasileira, Renan Dal Zotto, para a disputa da Liga das Nações, na qual esteve com o grupo que disputou a primeira etapa em Ottawa, no Canadá, do dia 7 até o dia 11 de junho.

“Sobre a convocação, foi um momento muito especial da minha vida, foi um ano incrível que tive no Suzano e, depois de tudo o que eu vivi lá nesta temporada, a convocação veio para coroar este ano abençoado, que foi de muito trabalho”, analisou.

A confiança que Judson teve na temporada da Liga deu lugar, inicialmente, ao nervosismo no primeiro coletivo com a seleção no Centro de Treinamento da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), em Saquarema, no Rio de Janeiro.

“Minha mulher diz que eu sempre falo que estou de boa e tranquilo, mas nesse momento foi uma sensação diferente, aquele frio na barriga. Mas foi muito especial. No primeiro coletivo, senti que estava nervoso na hora em que lancei a bola para sacar. Aí pensei: tenho que dar uma aquietada no coração e focar. Depois disso, deu tudo certo e consegui me soltar”, disse.

Nas quatro partidas que o Brasil disputou nesta primeira semana de Liga das Nações, Judson começou no banco em três delas, contra a Alemanha, que terminou na vitória do Brasil por 3 sets a 1, contra a Argentina (3 a 2 para o Brasil) e no jogo contra a Cuba (3 a 2 para o rival).

Porém, na última disputa, contra a poderosa seleção dos Estados Unidos, o central sul-mato-grossense teve a oportunidade de estrear como titular, contribuindo com 12 pontos na vitória brasileira por 3 sets a 1.

O ponteiro Lucarelli foi o maior pontuador da partida, com 19 acertos, e o oposto Alan marcou 17 pontos.



Os resultados deixaram a seleção brasileira na quinta colocação da Liga das Nações, que é disputada por 16 países.

A seleção masculina volta a jogar a Liga das Nações na terça-feira, quando começa a segunda etapa em Orléans, na França. O time verde-amarelo enfrenta a Bulgária, às 14h30min (de MS).

SAIBA

Aos 24 anos, Judson Nunes já conquistou em sua carreia no vôlei a Copa Sesi e a Copa São Paulo, foi campeão paulista, vice-campeão da Copa Brasil e vice-campeão da Taça Paraná Juvenil.