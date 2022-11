A Espanha passeou em campo na sua estreia na Copa do Catar e goleou a Costa Rica por 7 a 0, na tarde de hoje (23) no Estádio Al Thumama, pela primeira rodada do Grupo E da competição. Costa Rica não viu a cor da bola.

Dani Olmo iniciou a goleada aos 11 minutos, quando trocou passes com Gavi e bateu o goleiro costarriquenho Keylor Navas. Dez minutos depois, Marco Asensio correu para dentro da área e concluiu com perfeição um cruzamento feito por Jordi Alba.

Torres marcou de pênalti aos 31 minutos. E o meia-atacante do Barcelona fez seu segundo na partida aos 9 minutos do segundo tempo, quando aproveitou a hesitação da defesa. Gavi, o jogador mais jovem a representar a Espanha em uma Copa do Mundo, finalizou com um voleio perfeito aos 29 minutos do segundo tempo, antes de Carlos Soler e Álvaro Morata, que saíram do banco de reservas, completarem a goleada.