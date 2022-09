Defendendo as mesmas bandeiras de Deus, pátria e família, apóstolo Luiz Hermínio deseja que o candidato a deputado federal e presidente do PL-MS, Rodolfo Nogueira faça história na política de Mato Grosso do Sul. O apoio a Rodolfo foi reforçado nesta terça-feira (27/09) em vídeo que está sendo divulgado pelas redes sociais.

A primeira declaração aconteceu em um culto que ocorreu na Igreja Mevan em Dourados, durante a Conferência Sobre Natural. “Rodolfo tem sido essa voz jovem lá do lado do 01 (presidente Bolsonaro). Esse é o trabalho da igreja, o trabalho da igreja é de levantar a mão de quem está governando”, afirmou o apóstolo.

“Um cara que sai de Dourados e daqui a pouco está abraçado com o presidente da República. Isso é Deus, levando a Igreja para governar”, afirmou o pastor Atys Mello, líder da Mevam em Dourados.

O apóstolo Luiz Hermínio é uma das referências evangélicas no Brasil. A sede da Mevam (Missões Evangelísticas Vinde Amados Meus) se localiza em Itajaí-SC e suas filiais estão espalhadas em todo o território nacional.