Espetáculo “Memória de Brinquedo” chega a Campo Grande nesta quarta-feira

Com o apoio da Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), a Curitiba Companhia de Dança traz à Capital nesta quarta-feira (28), “Memória de Brinquedo”, um espetáculo de dança contemporânea que celebra histórias, lembranças e sensações tecidas e criadas ao longo da infância.

“Memória de Brinquedo” é uma reflexão sobre o mundo tecnológico e o lúdico. Com direção-geral de Nicole Vanoni e coreografia de Luiz Fernando Bongiovanni, o espetáculo faz um resgate poético para incentivar a brincadeira resgatando, nesse mundo digital e hiperconectado, o brincar como etapa fundamental do desenvolvimento físico e psicológico do indivíduo. O brincar é o pensamento da criança, e é preciso inteligência e sensibilidade para promover esse espaço/tempo.

Após o espetáculo, o recado que fica para todos – pais ou não – é a reflexão do mundo que estamos construindo e, talvez, que a partir dessa inspiração possam unir esforços para resguardar essa atividade vital do mundo infantil. Brincar é o pensamento da criança, e é preciso inteligência e sensibilidade para promover esse espaço/tempo.

A produção do espetáculo é feita pela Manaká Cultural, com o apoio da Prefeitura Municipal através das secretarias municipais de Cultura e Turismo (Sectur) e de Governo e Relações Institucionais (Segov), da Fundação de Cultura e do Sesc MS. O projeto é viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura e tem patrocínio do Banco CNH Industrial, Sesc MS, Sesc MT, Sesc GO e apoio de Case IH, Case Construction.

Serviço:

Evento: Espetáculo “Memória de Brinquedo’

Data: 28 de junho (quarta-feira)

Horário: 20h

Local: Praça do Rádio – Avenida Afonso Pena – Centro, Campo Grande (MS)

A entrada é de graça