Espetáculo Mundo Pequeno no Festival de Bonito conta histórias de pessoas de pequenos povoados

Crianças de diversas escolas do município de Bonito puderam se divertir nesta sexta-feira (25), no Centro de Múltiplo Uso durante o Festival de Inverno de Bonito 2023. A contadora de histórias Genifer Gerhardt apresentou o espetáculo Brasil Pequeno, que fala de histórias de pessoas que a artista conheceu viajando pelo Brasil.

Genifer estudou Teatro na Universidade Federal da Bahia e conta que o espetáculo Brasil Pequeno surgiu de inquietações que ela teve na época. “Quando me formei, eu estava um pouco inquieta com o teatro, com o que estava fazendo. Já trabalhava com palhaçaria, mas não sabia muito bem, estava um pouco inquieta com isso, e aí resolvi viajar. Fiz uma viagem sozinha, de mochilão, da Bahia até o Rio Grande do Sul, parando em pequenas povoações, os menores lugares onde eu conseguia chegar. Eu fui sem conhecer ninguém. Fui de ônibus, de carona e fui parando nas casas das senhorias”, contou.

“Eu levava um espetáculo de rua, de palhaça, e apresentava como moeda de troca: então eu apresentava para a comunidade e ficava uns dias ali conhecendo as pessoas. Essa viagem durou mais ou menos uns três meses e quando eu cheguei em Porto Alegre, cheguei muito mexida com isso porque eu vi de perto muita sabedoria nesses povoados e tinha duas certezas: que eu queria falar sobre essas pessoas, que são pessoas que quase não são vistas pela grande mídia, de lugares muito pequenininhos e ao mesmo tempo de uma grandiosidade humana e cultural que me interessava e que eu queria seguir viajando”.

A artista teve que conciliar sua atividade de contadora de histórias com a maternidade. “Eu queria ter filho, aí eu pensei: como é que eu vou viajar com filho. Aí botei na cabeça que ia comprar um motorhome, essas casas rodantes. O universo deu conta de acolher isso e seis anos depois eu estava com um filho de dois anos e com uma casinha rodante e a gente viajou por mais 19.500 quilômetros, eu e meu filho, por 18 Estados brasileiros. Voltei para esses povoados onde eu já tinha ido, contando essas histórias sobre pessoas para essas pessoas, foi super emocionante. Eu segui viagem Brasil adentro e nisso eu conheci mais um monte de pessoas e um monte de histórias e essas histórias também compõem esse espetáculo Brasil Pequeno”.

No espetáculo, todas as histórias são de verdade, de pessoas que Genifer realmente encontrou. “A minha maneira de homenagear essas pessoas foi fazer o boneco em miniatura delas e contar um pouco da história delas. Passa muito pelos caminhos das pessoas enquanto delicadeza, enquanto respeito às suas histórias também. Atualmente eu tenho 15 personagens, que são 15 pessoas que eu levo no figurino e que a depender do público eu elejo qual história eu vou contar. As que eu fiz agora são histórias mais para o público infantil, tem histórias que são mais pesadas, para o público adulto, então isso dialoga bastante com o público. É meio que uma contação de histórias em que as pessoas também fazem parte. Eu quero fazer um mar, então eu convido as crianças a fazer um mar, isso compõe também o espetáculo, é um espetáculo para esse encontro, para essa troca, por isso cada vez que eu faço é um espetáculo diferente”.

Para ela, participar do Festival de Inverno de Bonito está sendo uma oportunidade até mesmo de conhecer novas pessoas e ter novas histórias para contar em seu espetáculo. “Está sendo super gostoso, as crianças super participam, querem estar junto das histórias, eu acho isso tudo bonito. É sempre uma surpresa porque eu não sei qual vai ser o público, no sentido de faixa etária, porque eu entendo que cada faixa etária tem a sua percepção diferente do espetáculo e me alegra também que crianças e adultos possam estar neste mesmo lugar de acolhimento e de escuta, e da mesma maneira que aqui, por exemplo, não tinha história de Mato Grosso do Sul”.

“Ontem, eu participei do Festival assistindo aos shows e um senhor veio do meu lado e me contou a história dele. Ele não sabia quem eu era. Depois, eu falei para ele que eu era contadora de histórias e pedi se eu podia contar a história dele. Tiramos uma foto juntos e isso tende a ser um boneco para seguir comigo no espetáculo. Está sendo muito bacana esse encontro com Bonito, dessa maneira de agregar também histórias”, continuou.

A professora Luciana Rodrigues de Paula, da Escola Durvalina Dorneles Teixeira, acompanhou seus alunos para assistir ao espetáculo Brasil Pequeno. A escola recebeu o convite para participar das atrações do Festival e foram cedidos ônibus para o transporte. “Achei a atividade maravilhosa, os alunos estão gostando bastante. Ela contou a história do João, do Manoel, ela fez vários teatros sobre o mar, sobre a chuva… acredito que tudo é conhecimento, então dependendo de cada um o que ele prestou atenção, o aluno vai aprender. Como a questão da chuva, a questão de um ajudar o outro, o barco, ali, em que cada um fez uma estrada, cada um fez um mar, então acredito que se os alunos prestarem atenção e adquirirem para eles o conhecimento, eles vão ver que é muito importante ter a união do outro, ter a ajuda do próximo”.

Texto: Karina Lima Ascom FIB 2023

Fotos: Bruno Rezende