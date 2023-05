Esposa de Trutis e ex-candidata é nomeada no Governo do Estado de MS

Esposa do ex-deputado federal, Raquelle Lisboa Alves Souza, a Raquelle Trutis, foi nomeada para cargo Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Natural de Brasília, a ex-candidata à deputada estadual foi nomeada para cargo em comissão de Direção Gerencial Superior e Assessoramento, símbolo CCA-06 da secretaria. O CCA-06 corresponde a um salário de R$ 6.001, com adicional de até 60%.

Raquelle foi candidata à vaga em cadeira da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul nas últimas eleições, onde teve 10.782 votos conforme apuração do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). A esposa do ex-integrante da bancada federal de MS não se elegeu, mas ficou suplente em vaga do PL (Partido Liberal).

Na época em que o marido era deputado federal, Raquelle exerceu o cargo de secretária parlamentar no gabinete de Trutis, onde mantinha salário de R$ 14.485,18. A nomeação para a secretaria do Governo foi publicada em edição do DOE (Diário Oficial do Estado) desta sexta-feira (5), na página 168.

Gastos na campanha

O deputado federal Loester Trutis e sua esposa Raquelle Lisboa, receberam juntos do fundão R$ 2 milhões de reais, sendo R$ 1 milhão para cada um utilizar em sua respectiva campanha.

Mesmo gastando uma verdadeira fortuna, ambos sofreram derrotas em suas campanhas e não foram eleitos. Loester Trutis e a advogada brasiliense Raquelle Lisboa Alves Souza, ambos do PL, terão de devolver R$ 1.013.888,90 do fundo eleitoral, utilizados indevidamente durante a campanha do ano passado.

Desse montante, R$ 556.388,96 deverão ser restituídos por Trutis e R$ 457.500,00 por Raquelle. Na chapa para deputado estadual, a esposa de Trutis recebeu valor até 66 vezes maior que outras concorrentes da legenda.

Gastos exorbitantes

Cabe esclarecer que, no valor cobrado pela Procuradoria, não estão incluídas eventuais irregularidades que vierem a ser encontradas sobre os recursos públicos gastos com impulsionamento de material nas redes sociais. Somente com a promoção de postagens no Facebook, Instagram e Google durante as eleições, Loester Trutis torrou impressionantes R$ 311.685,00 e Raquelle, R$ 257.388,00.

A Procuradoria constatou algumas coincidências na prestação de contas de Trutis e Raquelle. Uma delas foi a troca de valores entre duas empresas: Cid Nogueira Fidelis e JC Hipólito Taques. Quando a primeira empresa emitia nota com valor maior a Trutis, a outra emitia nota com valor inferior a Raquelle. E o processo se repetia, inversamente, com a outra empresa.

Outra empresa que teria prestado serviços ao casal, a JC Hipólito Taques Comunicação, recebeu R$ 336 mil, sendo R$ 247 mil do deputado federal e R$ 89 mil de Raquelle. Na prestação de contas de Trutis e esposa, as notas fiscais mencionam serviços de “criação de identidade visual para redes sociais”, “criação de banners redes sociais”, “gestão de tráfego Instagram” e “gestão de tráfego Facebook”.

Ronda Eventos e Publicidade também teve os pagamentos reprovados pelo trabalho de “assessoria de comunicação para produção de conteúdo eleitoral de rádio e de televisão”. A empresa recebeu R$ 17 mil do casal, sendo R$ 8.500 de cada. Constam ainda da lista Hernani Filmes e Marketing Digital, de Brasília, e Lucilene da Cunha Idamis, ambas sem comprovação dos serviços.