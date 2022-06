A esposa do Deputado Estadual Coronel David (PL), Ana Arminda sofreu uma AVC isquêmico. A informação foi confirmada pelo assessoria do parlamentar. Ana passa por exames nesta terça-feira (28) na Clínica Campo Grande de ressonância magnética na região cerebral para saber a extensão do acidente. “Hoje ela já está bem melhor, graças a Deus”, comentou o deputado que acompanha a esposa dede a internação.