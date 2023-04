Esposa do deputado Rodolfo Nogueira, Gianni Nogueira participa de evento com Michele Bolsonaro

Na tarde de terça-feira (25), a esposa do deputado federal Rodolfo Nogueira, Gianni Nogueira se filiou ao PL-Mulher Nacional. A filiação ocorreu durante cerimônia em que a deputada Rosângela Reis foi convidada para assumir a segunda vice-presidência da sigla. Michele Bolsonaro, presidente do partido estava presente no evento.

Com a presença de Michele Bolsonaro na sigla, o PL-Mulher tem ganhado força. A esposa do líder da direita, Jair Bolsonaro, foi até a Câmara dos Deputados para convidar a deputada federal Rosângela Reis para esse novo desafio partidário.

O general Braga Netto, a primeira secretária do partido, Nilmar Ruiz, as deputadas Caroline Detoni, Julia Zanatta, Silvia Waiãpi entre outros parlamentares, estavam presentes no evento. Michelle aproveitou a sua ida ao Congresso para também fazer uma visita ao líder do PL, Altineu Côrtes.

Defensora das pautas conservadoras: pró-vida, pró-família, armamentista e antifeminista, Gianni Nogueira é cristã, esposa do deputado federal Rodolfo Nogueira, advogada e mãe de três filhos.