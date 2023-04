Esposa “pula cerca” e apanha do marido na frente das colegas de trabalho na Rua Dom Aquino em Campo Grande. O esposo de 41 anos descobriu a traição e foi ao serviço dela. No local deu um tapa no seu rosto e a ameaçou de morte. O caso foi registrado na Delegacia da Mulher. A vítima solicitou medidas protetivas.