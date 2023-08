Esquecido no PSDB, prefeito de Corumbá ameaça licença e saída ‘de bando’ do partido

O prefeito Marcelo Iunes (PSDB) planeja se licenciar do PSDB para tentar emplacar o sucessor em Corumbá. Ele tenta convencer o partido a apoiar seu grupo político, mas deve ser superado por adversários, que montaram um grupo com outros integrantes do PSDB para lançar candidatura no Município.

Embora tenha a prefeitura, Iunes não deve comandar o PSDB em Corumbá e nem conseguirá emplacar o sucessor no partido, que deve eleger Bia Cavassa para presidente municipal. Se isso realmente acontecer, o prefeito pretende se licenciar da sigla.

“Se ficar com ela, meu grupo está fora. Não vou apoiar uma pessoa que cospe no prato que come. Eu tiraria uma licença para apoiar o nosso candidato à sucessão”, afirmou. Iunes não quer sair do PSDB porque pretende se candidatar a deputado estadual pelo partido em 2026.

O prefeito afirma que a decisão de apoiar um candidato para sucessão, ainda que em outro partido, é do grupo, que não aceita não defender o mandato. “Politicamente você vai perder Marcelo? Acho que eles perdem muito mais. Não me vangloriando, me gabando, mas acho que se forem para o outro lado, perdem muito mais. Estão indo para o lado de derrotados. Saindo do lado de vitoriosos e indo para o lado de derrotados. Eles que sabem”, justificou.

Segundo o prefeito, se o diretório estadual decidir pela turma que não faz parte do bloco dele, haverá saída em massa. “Eu não quero sair do PSDB, agora, o meu grupo não aceita o PSDB em Corumbá em nome de duas ou três pessoas que são oposição ao nosso grupo. Nós não aceitamos, vamos sair de bando”, declarou.

Marcelo Iunes tem como adversário em Corumbá um grupo de pré-candidatos que se uniram para lançar candidato único contra a atual gestão. O grupo é liderado pelo ex-deputado Paulo Duarte (PSB) e tem como integrantes a ex-deputada Bia Cavassa, o vereador Luciano Costa (PSDB), ex-deputado Evander Vendramini, vereadora Raquel Bryk e candidatos a prefeito na última eleição no Município, Dr. Gabriel (sem partido) e Chicão Viana (PSD).