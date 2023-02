Um carro cinza na manhã da última segunda-feira (13) encostou no Terminal 3 do Aeroporto Internacional em Guarulhos/SP para deixar uma mulher com seu filho e três bagagens na área de embarque. Numa questão de segundos, um homem de camisa, calça jeans e tênis se aproximou, sorrindo, para ajudar com a bagagem, enquanto o veículo partia. A cena, completamente insuspeita no local por onde circulam mais de 100 mil passageiros todos os dias, foi filmada porque virou roteiro de um esquema sujo de mendicância.

O homem que ajuda com as malas se chama Marcelo Benedito da Silva, 46 anos. Não é amiga da passageira e nem estava sendo gentil com mãe e filho. Marcelo aluga crianças por algumas horas para arrecadar, por meio de pedidos de esmola dentro do aeroporto, até R$ 1 mil por dia.

O Site Metrópoles acompanhou os passos de Marcelo por um mês e constatou que ele chefia um bando que usa crianças alugadas para dar mais credibilidade aos golpes aplicados em passageiros dentro do aeroporto. Na maioria dos casos, as mães de aluguel acompanham a ação durante as abordagens e recebem R$ 300 pela atuação.

Os golpistas para conseguir dinheiro simulam que são pais de família e estão passando por necessidades financeiras para reagendar a viagem. Marcelo, por exemplo, atua no Terminal 3, destinado a voos internacionais, espaço mais disputado pelos golpistas por causa da concentração de estrangeiros.

A presença das crianças alugadas ajuda nas abordagens sensibilizando as vítimas que chegam a dar notas de dólar e euro.

durante as abordagens ajuda a sensibilizar as vítimas, que chegam a dar notas de dólar e euro. Marcelo desde de junho do ano passado vem sendo visto e fotografado com ao menos 10 mulheres e 11 crianças “contratadas” para essa finalidade. A maioria delas reside na favela das Malvinas, que fica nos arredores do aeroporto.

GOLPISTA

Num áudio obtido pelo METRÓPOLES; Marcelo admite que pagou a mulheres para que o acompanhem com as crianças. O objetivo é pedir esmola aos passageiros do aeroporto. Ele diz que já conseguiu coletar R$ 1 mil em um único dia sem mencionar que recebe parte da arrecadação feita por outras pessoas envolvidas no seu esquema, dinheiro que uso para pagar as contas de casa e a pensão de três filhos.

Todos os dias Marcelo escolhe e aluga uma “esposa” diferente, que sempre está acompanhada de uma criança. “Uma mulher folga e outra vem. Peço dinheiro com elas, que não são nada minhas. Eu peço dinheiro, não roubo. É um dia de cada mulher. Pago a diária. Quem não pode descansar sou eu”, diz Marcelo

A esposa oficial dele, Débora Maris da Silva coordena todo o “esquema” um grupo de pedintes que usa crianças alugadas nas abordagens no terminal. O Metrópoles contabilizou ao menos 20 pessoas que compõem a estrutura de mendicância. Os integrantes do esquema se revezam em turnos de 12 horas, a fim de manter o negócio ilícito funcionando dia e noite dentro do aeroporto internacional de Guarulhos.

ESQUEMA

Um ex-funcionário do aeroporto de Guarulhos alertou os segurança do local para o esquema de mendicância liderado por Marcelo dentro do terminal, no ano passado. Como ele aparecia em horários que geralmente coincidiam com a troca de turno dos pedintes, os agentes suspeitaram que fosse um olheiro do bando. Ao ser abordado, o homem contou em detalhes tudo o que havia testemunhado por dias.

“Fico sentado e passam por mim mil pedintes. Sou capaz de falar o horário de cada um. Vou ser bem honesto, isso aqui, uma vez falei com a assistente social, é uma máfia. Eles pedem esmola, pois podem contar a mesma história todo dia, para pessoas diferentes. Tem gente tirando 800 paus por dia”, disse a testemunha em registro feito aos seguranças.

AUTORIDADES

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo afirmou que a 3ª Delegacia de Atendimento ao Turista (Deatur) apura a denúncia feita pela reportagem do METRÓPOLES, “visando ao esclarecimento dos fatos e à responsabilização dos autores”.

Sobre Marcelo Benedito da Silva, o chefe do esquema, a pasta acrescentou que ele é investigado atualmente por um furto de barras de chocolate dentro de uma loja do aeroporto.

CONSELHO TUTELAR

O Conselho Tutelar de Guarulhos afirmou que o colegiado de Cumbica, região onde fica o aeroporto, não recebeu denúncias sobre violações dos direitos das crianças usadas por adultos que pedem esmolas. “O órgão irá apurar a situação e encaminhar um ofício para a Polícia Civil solicitando providências e investigação por se tratar de um crime”, diz trecho de nota emitida pela instituição. Ainda Pontuou que encaminhará o caso ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e à Secretaria de Assistência Social de Guarulhos, e frisou que, em caso de necessidade, poderá acionar também o Ministério Público. “Mas é importante deixar claro que o relato da reportagem nos traz claramente uma situação de crime e, portanto, se faz necessária a atuação policial”, salienta o Conselho Tutelar.

