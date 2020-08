A prisão aconteceu hoje (25) no início da tarde em Pedro Juam Caballero, cidade do Paraguai, que faz divisa com Mato Grosso do Sul, e local onde ocorreu o crime no último domingo. O acusado, que é pai da menina se apresentou à polícia. A mãe (38) da criança também já está presa por violar ‘dever de assistência’.

A criança foi levada ontem à noite ao hospital em estado grave. Conforme informações do Médico forense César González Haiter a menina chegou com uma laceração anal. O ferimento grave causou uma hemorragia interna, que resultou na morte da menina. Diante da suspeita de abuso sexual, uma autópsia foi realizada a pedido do promotor Álvaro Rojas Almirón, constatou que a criança havia sido estuprada. A autópsia também encontrou lesões em outros órgãos da vítima.

Em depoimento à polícia, ontem à noite, os país foram confusos nas justificativas sobre a violência sofrida pela criança. A mãe alegou que a criança havia caído na madrugada de domingo (23), mas esta hipótese foi descartada pela necropsia. Ela ainda teria informado que a criança estava participando de uma festa de aniversário, mas a informação também ainda não foi confirmada.