TRÊS LAGOAS/MS – O crime ocorrido no ltimo dia 20 de novembro, na rua Teodoro Mendes, bairro Guanabara, foi esclarecido nesta Segunda-feira (30) pelo Sig (Setor de Investigações Gerais), depois de intenso trabalho de investigação. Quem a polícia tinha como principal suspeita se confirmou; ou seja, a vítima Maria das Graças dos Santos, de 59 anos, foi assassinada pelo próprio vizinho, que não teve nome divulgado, mas sabe-se que tem 22 anos de idade.

O suspeito foi localizado e preso no sábado à noite, mas ele negou de forma categórica, mas ontem (30), a polícia voltou a interroga-lo e foi quando confessou e deu detalhes de como matou a vizinha. Durante seu depoimento, o homem disse que foi até a casa da vítima no início da noite do dia 19 de novembro, quando a flagrou no sofá da sala, vindo a matá-la com golpes do tipo “mata leão” e, nesse momento, ela teria batido com a cabeça no piso da casa, o que lhe causou o ferimento.

Com relação ao crime sexual, negou veementemente, alegando que deixou a vítima sem roupas para que indicasse que ela teria sido abusada, mas que isso não teria ocorrido. Disse ainda que depois de matar a Maria das Graças, chegou a ficar na casa por cerca de duas horas, onde ingeriu um litro de vinho e depois de dar um banho no corpo da vítima, no banheiro, a levou para quarto e a colocou na cama, saindo em seguida para sua casa onde foi dormir.

A vítima Maria das Graças dos Santos, de 59 anos, que morava sozinha, foi encontrada por familiares no dia do crime, deitada, despida e desacordada.

No momento em que chegaram na residência notaram as portas trancadas e a janela da sala meio aberta com as chaves jogada no sofá, sendo que chamavam pela vítima, a qual não atendiam e acabaram forçando a porta.