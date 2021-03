A partir desta segunda-feira, 1º de março, entra no ar um novo layout do Portal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Mais moderno, dinâmico e intuitivo, destacando assuntos de interesse público e acessibilidade no conteúdo. Mas as mudanças vão muito além da aparência visual: o novo site do TJMS adota uma estrutura de funcionamento que permitirá novas soluções tecnológicas, como robotização e pesquisa avançada. Entra-se numa nova era, na qual um leque de opções será gradativamente incorporado.

Nessa nova base, as possibilidades são muitas e, vale lembrar, que o trabalho está apenas começando, muito será construído de agora em diante. Neste momento você sentirá uma melhora imediata, sobretudo no acesso rápido aos principais serviços, além das notícias e da melhor distribuição dos menus. Visualmente falando, as informações aparecem de forma mais clara e há também uma disponibilização de conteúdos mais intuitiva. O objetivo foi permitir ao usuário mais facilidade para encontrar o que precisa, além de aprimorar a busca/pesquisa por interesse. Ou seja, se o usuário não localizou o que deseja, o campo de pesquisa por palavras-chave entregará o conteúdo de forma mais eficiente do que a versão anterior.

A rotina atual de trabalho também foi levada em consideração para a mudança, isto porque, seja em situações de viagens, ou mesmo por opção pessoal, o fato é que cada vez mais os usuários do Portal do Tribunal de Justiça acessam a página pelo celular ou tablet. Com a mudança, deixa de existir a versão “mobile”, que tem funções resumidas e a página e os conteúdos são adequados de forma dinâmica, de acordo com o tamanho da tela que serão visualizados.

Até mesmo no computador de mesa ou notebook é possível reduzir o tamanho do campo visual do Portal e os conteúdos vão se redistribuindo automaticamente ao novo tamanho. O intuito é facilitar o acesso de quem precisa ou prefere navegar com qualidade sem perder a mobilidade que os tablets e smartphones proporcionam.

Ferramentas de divulgação multimídia foram agora incorporadas na página inicial do Portal, além da facilidade para compartilhar conteúdos direto pelos ícones de redes sociais da preferência do usuário.

Uma vez lançado o novo sítio eletrônico do TJMS, o intuito das equipes das secretarias de Comunicação e de Tecnologia da Informação é aprimorar ao longo dos próximos meses e avançar, sobretudo para as áreas de robotização e pesquisa avançada que a nova plataforma permite.

Saiba mais – A criação do novo Portal foi iniciada na gestão anterior e concluída com a participação efetiva da administração do Des. Carlos Eduardo Contar na Presidência do TJMS, que determinou priorização nos trabalhos para finalizar a fase experimental, disponibilizando aos usuários, na busca de melhor avaliação dos recursos e aprimoramento das melhorias, cujos detalhes continuarão sendo implementados nos próximos meses. Os trabalhos foram conduzidos pelo Comitê Gestor de Aprimoramento e Reformulação do Portal e Intranet do Tribunal de Justiça de MS, instituído pela Portaria n. 1.542, publicada no Diário da Justiça de 16 de julho de 2019. O foco da comissão foi criar soluções para aperfeiçoar e modernizar o sítio eletrônico a fim de suprir a falta de mecanismos de acessibilidade e de padronização das páginas web, entre outros objetivos.

O Comitê foi integrado pelo então juiz auxiliar da Presidência, Alexandre Branco Pucci, pelo diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação, Altair Junior Ancelmo Soares, e pelo diretor da Secretaria de Comunicação, Carlos Kuntzel.

A equipe de execução dos serviços foi composta por servidores da Secretaria de Tecnologia da Informação e da Secretaria de Comunicação do TJMS.

Embora constantemente aprimorando serviços e conteúdos na plataforma já existente, a última reformulação completa do Portal do Tribunal de Justiça ocorreu no ano de 2013.