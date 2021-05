CAMPO GRANDE/MS – O nome não foi divulgado, mas o assassino confesso tem 28 anos, e foi preso numa ação conduzida pelo delegado reponsável pelo caso, Enilton Zalla, da 2° Delegacia de Polícia. O delegado disse que Já sabía onde o acusado estava e cumpriu o mandado de prisão. Disse que o homem confessou que ajudou a matar a pedradas e a tijoladas Valdir de Souza Oliveira, o “Pedrinha”, na madrugada do dia 16 de abril na Rua Pacoti, no Bairro Vida Nova, região norte de Campo Grande. “Ele nos levou ao local do crime para mostrar como aconteceu”, disse Enilton Zalla

O preso contou à polícia que uma menina foi o pivô do crime. Disse que ele, um amigo de 23 anos, que já está preso e a vitima Valdir de Souza, o Pedrinha, ficavam com a menina, e que a discussão teria iniciado após verem a vítima conversando com a moça.

Contou que o colega que está preso foi quem matou Valdir, que ele ficou apenas olhando pois foi ameaçado. Ou seja, ciumes causou a morte de um jovem de 19 anos.