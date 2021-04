O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul concluiu as obras de pavimentação asfáltica em estrada que dá acesso ao Hospital da Missão, na Reserva Indígena de Dourados. O trecho liga a unidade de saúde à perimetral norte, que dá acesso à área urbana da cidade, facilitando o transporte de pacientes.

De acordo com o Secretário Estadual de Infraestrutura, Eduardo Riedel, a pavimentação atende a um pedido antigo da comunidade indígena. “Nosso intuito, desde o primeiro momento, foi o de salvar vidas, já que agora os pacientes que precisam se deslocar terão um atendimento muito mais rápido. Agora ambulâncias podem chegar até o Hospital da Missão, sem que fiquem atoladas ou quebradas no meio do caminho por falta de pavimentação”, esclarece.

O Secretário de Governo e Gestão Estratégica Sérgio Murilo Mota explica que além das obras de pavimentação e drenagem, o local recebeu uma ciclovia para garantir segurança aos moradores da reserva indígena. “A via está asfaltada e sinalizada, como os moradores pediram. É mais um compromisso cumprido do governador Reinaldo Azambuja”, enfatiza.

De acordo com o diretor do Hospital da Missão, reverendo Benjamin Benedito Bernardes, a via asfaltada possibilitou um socorro mais ágil dentro da Reserva. “Antes o Samu nem conseguia entrar aqui porque o acesso era muito difícil. A gente tinha que garantir todo o transporte dos enfermos mais graves em uma ambulância do próprio hospital, que por causa da buraqueira demorava mais para chegar nas unidades de saúde da área urbana”, destaca.

Conforme ele, além de facilitar o acesso, a pavimentação garante rapidez no atendimento. “A gente tinha que desviar dos buracos na estrada e os pacientes sofriam muito. Agora o Samu já entra na Reserva e o socorro aos pacientes é muito mais rápido”, comemora, observando que esse é um pedido antigo da comunidade e só se tornou realidade na gestão do Governador Reinaldo Azambuja.

O casal Cleuza e Getúlio Machado moram na Aldeia Jaguapiru. Muito conhecidos por serem lideranças locais, eles afirmam que a comunidade indígena está em festa. “Nós passamos por aqui todos os dias para buscar feno para os animais. Antes do asfalto era praticamente impossível transitar por aqui. A gente que usa carroça sofre muito com a buraqueira e as costas não aguentam. Isso sem contar com os atoleiros. Agora a via está toda asfaltada e sinalizada. Isso é motivo de muita alegria”, destaca Cleuza.