Estado conquista 7 medalhas no Pan-Americano de Judô

Em busca de vaga no Mundial de Judô, os atletas de Mato Grosso do Sul conquistaram sete medalhas no Pan-Americano da modalidade.

Com cinco dias de evento, que começou na quarta-feira e segue até este domingo, a competição realizada em Lauro de Freitas, na Bahia, terminou para as categorias Cadete (sub-18) e Júnior (sub-21).

Na categoria Cadete, realizada na quarta-feira, Mato Grosso do Sul conquistou três medalhas, com Ana Clara Demarco (Judô Moura), no peso -63 kg, e Elias Neto (Judô Futuro), -66 kg, ambos medalhistas de prata, e Marcos Paulo Silva, -55 kg (Judô Rocha/Rádio Clube).

O judoca Marcos Paulo já participou neste ano de dois circuitos europeus da República Tcheca e da Polônia e lutou em busca de pontuação para a classificação para o campeonato mundial que acontece na Croácia.



Já os outros dois estão em sua primeira participação em Pan-Americano.

Ontem, as lutas da categoria Júnior terminaram com outras quatro medalhas de bronze para o Estado, conquistadas por José Demarco (-81 kg) e Maria Júlia Moreira (-63 kg), da Associação Judô Moura, Nathalia Arruda (-70 kg), da Associação Judô Futuro, e Ana Carolina Spessoto (-78 kg), da Yada Judô de Itaporã.

Contando com as duas categorias disputadas nos primeiros dias de evento, 13 judocas de Mato Grosso do Sul, de cinco associações, se classificaram para a competição.

A Confederação Brasileira de Judô atribuiu à competição um peso de estágio internacional no ranking nacional sub-18. Os campeões na Bahia somaram 200 pontos nesta que foi a última etapa classificatória para o Mundial.

Além dos medalhistas, o judô sul-mato-grossense foi representado na categoria Cadete por mais quatro atletas.

Artur Teixeira Corrêa, da Associação Cano Judô de Dourados, lutou pelo peso de até, 60 kg com o objetivo de obter mais experiência em competições de nível continental. O atleta acabou sendo eliminado na primeira luta.

Andrey Kuttert (-50 kg), Pedro Doreto Silva (-80 kg) e Ana Carolina Spessoto (+78 kg), que terminou na quinta colocação, também disputaram a categoria pela Yada Judô de Itaporã.

O primeiro dia da Copa Pan-Americana de Judô Bahia 2023 reuniu 147 judocas brasileiros na Arena de Esportes da Bahia. No total, a competição será disputada por 400 atletas.

O evento integra o Circuito Pan-Americano de Judô, sob chancela da Confederação Pan-Americana de Judô.



A competição na Bahia ainda seguirá com lutas pelo Open Pan-Americano Sênior 2023, mas sem atletas de MS.

Judocas do Brasil e de outros 10 países estão entre os inscritos na competição que distribui valiosos pontos no ranking de classificação do judô para os Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023.

JÚNIOR

Além das quatro medalhas conquistadas pelos judocas de Mato Grosso do Sul na categoria Júnior, o Estado foi representado na categoria Cadete por mais três atletas: Raissa nascimento (-48 kg), do Yada Judô, Letícia Vieira Sarubbi (-57 kg) e André Luís Menino (-100 kg), ambos da Associação Judô Rocha/Rádio Clube.

Os dois atletas do Judô Rocha disputaram pela primeira vez a competição e tinham como objetivo chegar o mais próximo possível do pódio.

A judoca Letícia terminou sua participação em 7º lugar, e o André Menino ficou com a 5ª colocação, após ter perdido para Matheus Guimarães.

Nesta edição da Copa Pan-Americana, a classificação dos atletas foi decidida por um índice técnico da Confederação, no qual o atleta necessita ter medalhado em competições como Meeting Nacional, seletiva nacional ou Campeonato Brasileiro da categoria nas edições 2022 ou 2023.

SAIBA

Duas judocas do Estado lutaram nas categorias sub-18 e sub-21. Ana Clara Demarco levou a prata no sub-18 e ficou como 5ª colocada no sub-21, já Ana Carolina Spessoto ficou com o bronze no sub-21 e em 5º pelo sub-18.