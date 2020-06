O líder do Governo na ALMS, deputado Gerson Claro (Progressistas), alertou hoje (10) que a aprovação de decretos legislativos que reconhecem o estado de calamidade em municípios de MS, por conta do COVID-19, é a única saída para que prefeitos possam cumprir a LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Dizer que a aprovação desse tipo de proposta tem como foco apenas liberar as prefeituras para fazer compras sem a realização de licitação é algo “muito negativo”, salientou Gerson Claro. “Nossa preocupação é muito mais com os limites orçamentários, cumprimento de Lei de Responsabilidade Fiscal e cumprimento da Constituição Federal, do que com a questão de fazer compras sem fazer licitação”, reforçou. Como exemplo da administração pública o parlamentar citou a obrigação dos municípios em aplicar 25% de seu Orçamento na Educação, sendo 60% desse montante em folha de pessoal e o restante em outros gastos para ações de manutenção e desenvolvimento. Neste momento de pandemia, há mais gastos em alguns setores e menor despesa em outros, o que diverge do ordenamento orçamentário padrão.

Gerson finalizou fazendo um apelo aos colegas parlamentares para que prossigam aprovando os decretos legislativos que reconhecem o estado de calamidade nos municípios de Mato Grosso do Sul.