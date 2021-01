Em menos de 24 horas, todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul receberam os lotes com as doses da vacina contra a Covid-19. A distribuição foi entre a noite de segunda-feira (18) e as primeiras horas de terça-feira (19). O Estado recebeu do Ministério da Saúde 158.760 doses do imunizante. O processo de distribuição teve início por volta das 20h de ontem com o carregamento de Campo Grande. O último lote saiu por volta das 4h da manhã de hoje com destino aos municípios das regiões da Grande Dourados e do Vale do Ivinhema.

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), a distribuição que duraria pelo menos duas semanas foi realizada em menos de um dia. O feito foi inédito, contou o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende. Já o governador Reinaldo Azambuja afirmou que a agilidade no processo de distribuição salva vidas e desafoga os hospitais e postos de saúde.

Uma das pessoas que recebeu a vacina já na manhã desta terça-feira foi o Jordão Soares, de 82 anos, que mora em Jaraguari. Nesta primeira etapa de vacinação, serão imunizados idosos que moram em instituições de longa permanência, indígenas que vivem em aldeias rurais e profissionais de saúde que atuam na linha de frente de combate à Covid-19.