Mais 1,789 casos de Covid 19 e 67 óbitos foram registrados nas últimas 24 horas no MS, segundo o Boletim Oficial da Secretaria de Estado de Saúde. O total de casos da doença passa agora para 317.621 e 7.636 perdas foram perdidas desde o início da Pandemia.

Ainda falta as análises de 2.758 amostras no Lacen e 9.081 casos ainda estão sem encerramento nos municípios. A média móvel dos últimos 21 dias é de 1.467 casos.

Dos cinco municípios com maior número de novas ocorrências, a capital continua em primeiro lugar registrando mais 380 exames positivos elevando o total para 112.426. Em segundo lugar a cidade de Ivinhema aparece com mais 196 casos, Dourados com +136. Ponta Porã +87 e Brasilândia +65.

De acordo com a secretaria- adjunta da SES, Christine Maymone, todos os 79 municípios do Estado estão em situação de risco. Segundo ela a taxa de positividade está muito alta: de cada 100 testes 40 são positivos. “Não podemos deixar de nos assustar com os números”, alertou.

Infelizmente o número de mortes também segue alto. Nos últimos 21 dias o Estado registrou média móvel de 52,6. Em Campo Grande 30 pacientes perderam a luta contra a doença; em Corumbá, Dourados e Ponta Porã, foram 4 óbitos; Anastácio, Amambai, Fátima do Sul, Ladário, Mundo Novo e Três Lagoas registraram 2 mortes em cada.

Fila espera por leitos na capital tem 111 pacientes

As demais cidades aparecem no Boletim com registro de 1 óbito cada: Água Clara, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Caarapó, Camapuã, Coronel Sapucaia, Jardim, Laguna Carapã, Miranda, Naviraí, Paraíso das Águas, Ribas do Rio Pardo e Sonora.

A ocupação de leitos continua em situação grave. De acordo com o Secretário Geraldo Resende, MS é o segundo estado com maior ocupação de leitos no País, atrás do Paraná. Nas quatro macrorregiões do Estado a ocupação de leitos UTI/SUS está acima de 90%.

Campo Grande tem ocupação de 112%; Dourados 91%; Três Lagoas 96%, Corumbá 100%. Estão na fila de espera por leitos 111 pacientes, 96 só na capital. Outros Estados continuam recebendo pacientes do MS. Mais 3 pacientes foram encaminhados para o Estado de Rondônia. No total 37 pacientes já foram transferidos para São Paulo, São Bernardo do Campo e Rondônia.

Estão em isolamento domiciliar 17,658 pacientes e hospitalizados 1.174. Deste total 623 estão em leitos clínicos e 551 em leitos de UTI.