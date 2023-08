Estado será representado por 16 atletas no Supercampeonato Brasileiro de Taekwondo

Rubro-Negro sofre com pressão da torcida após eliminação precoce na Libertadores

Pressionado com a derrota e a eliminação nas oitavas de final da Libertadores da América, na quinta-feira, para o Olimpia Asuncion (Paraguai), o Flamengo encara os reservas do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro.

As duas equipes se enfrentam na 19ª rodada, o encerramento do primeiro turno da competição, no Maracanã, às 17h30min (horário de MS) deste domingo.

Atual segundo colocado no Brasileirão, com 31 pontos, o Rubro-Negro carioca amarga uma sequência de duas derrotas. No Campeonato Brasileiro, o time foi goleado pelo Cuiabá, por 3 a 0, na Arena Pantanal; na Libertadores, levou novamente três gols, perdendo para o Olimpia Asuncion, por 3 a 1.

Já o São Paulo, que está na nona colocação (26 pontos), vem de classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana, com a vitória sobre o San Lorenzo da Argentina, por 2 a 0 – gols de Jonathan Calleri e Luciano.

Com o pensamento voltado para outra decisão pela frente, no clássico contra o Corinthians pelas semifinais da Copa do Brasil, que acontecerá na quarta-feira, o Tricolor deve enfrentar o Flamengo poupando seus jogadores titulares, indo a campo com um elenco alternativo.

A previsão é que o camisa 10 Luciano seja um dos titulares durante os 90 minutos, pois o atleta não poderá atuar contra o Corinthians por estar suspenso.

O torcedor também pode esperar nessa partida a estreia do meia colombiano James Rodríguez com a camisa do São Paulo. O mais provável é que o reforço comece no banco e atue por alguns minutos na segunda etapa.

James foi registrado em um boletim informativo da CBF desta semana. Seu último jogo ocorreu em abril, quando ainda defendia o Olympiacos da Grécia.

Lucas Moura, o segundo reforço tricolor, também deve ser utilizado durante a partida, já que não enfrentou o San Lorenzo por ainda não ter sido inscrito na Sul-Americana.

Além das opções de titulares que devem ser polpados, o técnico Dorival Júnior não terá à disposição os jogadores Rafinha e Pablo Maia, ambos suspensos.

O lateral-esquerdo Caio Paulista, que se machucou contra o San Lorenzo, teve sua lesão confirmada pelo São Paulo e deve desfalcar a equipe contra o Flamengo e o Corinthians.

Se não jogar, Welington – garoto revelado nas categorias de base do clube – é o favorito para substituí-lo e, possivelmente, também deverá ser utilizado contra o Corinthians na Copa do Brasil.

Protestos

O Flamengo se reapresentou na tarde de sexta-feira no Centro de Treinamento (CT) Presidente George Helal, o Ninho do Urubu, em Vargem Grande (RJ), após a eliminação na Libertadores. Os arredores do CT estavam com a segurança reforçada, com cercas e com cavalaria, além da presença de viaturas da Polícia Militar.

O Rubro-Negro comandado pelo técnico Jorge Sampaoli treinou em preparação para o duelo contra o São Paulo. Os titulares fizeram trabalhos na academia e na fisioterapia, e os jogadores que não atuaram junto aos que entraram no segundo tempo treinaram no campo.

No centro de treinamento, não houve manifestação dos torcedores. Porém, no desembarque em um aeroporto do Rio de Janeiro, cerca de 40 flamenguistas foram até lá protestar, onde entoaram gritos como “time sem vergonha!” e “acabou o amor, isso aqui vai virar um inferno”.

Na chegada dos jogadores, a segurança fez um cordão de isolamento e afastou os torcedores presentes da entrada do ônibus. O elenco embarcou rapidamente sob arremessos de latas. Houve confusão e uso de gás de pimenta por parte da polícia.

Logo depois do embate com o São Paulo, o Flamengo voltará a jogar no Maracanã, mas, dessa vez, para defender vantagem contra o Grêmio, na semifinal da Copa do Brasil, que ocorrerá na quarta-feira, às 20h30min (horário de MS).

Após fazer 2 a 0 na ida, em Porto Alegre, o Rubro-Negro pode empatar ou até perder por um gol que se classificará direto à final do torneio.

O desempenho do Flamengo nesses dois jogos será crucial para a avaliação da permanência de Sampaoli no comando técnico, conforme entendimento da diretoria do clube, que deve observar se a equipe terá poder de reação. Após a eliminação na Libertadores da América, a torcida flamenguista pediu que o treinador fosse demitido.



(Com agências)

