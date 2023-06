Estado vai à Justiça contra decisão "ultrapassada" do CRM que fechou salas do IMOL

Operação da Polícia Civil mirou criminosos que se escondiam em complexo de condomínios na Mata do Jacinto

Com 46 mandados de busca e apreensão e 13 prisões cumpridas, a Polícia Civil em conjunto com a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul realizou, nesta terça-feira (6), a operação “Abre-te Sésamo”, no qual mirou criminosos que moravam em um condomínio na Mata do Jacinto. O local também era usado para esconder produtos de roubos e furtos, além de armas e drogas.

Das 13 prisões realizadas hoje, 11 foram em flagrantes e tiveram como alvos duas mulheres e nove homens, dos quais um era adolescente. Também foram presas mais duas pessoas por meio de mandado de busca e apreensão.

No residencial, conhecido como Carandiru, em referência ao antigo presídio que existia em São Paulo, a polícia ainda confiscou 50 munições, duas armas e 20 mil em espécie, além de 14 quilos de drogas, dos quais 12 eram de maconha e dois de cocaína.

De acordo com a coordenadora da operação, Priscilla Anuda, titular da 3ª Delegacia de Polícia, além de realizar as prisões e apreensões, durante a ação também foi prestado apoio social aos moradores que não têm envolvimento com crimes e apenas alugam apartamentos no local.

Ao todo, 23 famílias habitam o espaço, sendo que todos que foram levados presos hoje também residem no complexo residencial.

O condomínio, que tem a estrutura precária por falta de manutenção, foi construído em 1994, mas, hoje, nem a planta do local é a original, o que dificultou a atuação da polícia durante a operação.

Com a desvalorização que se abateu diante do condomínio, muitas famílias de baixa renda passaram a residir no local, mas, fizeram o mesmo criminosos que queriam se esconder da polícia, usando os apartamentos não apenas como moradia, mas também de esconderijo para todo tipo de material ilegal, como drogas, objetos roubados e armas.

Pelas apreensões feitas nos apartamentos alvos da operação, foi possível lotar dois caminhões com notebooks, computadores, televisores, bicicletas, bem como outros objetos de valores cuja procedência não foi comprovada. A origem e a quantidade de itens ainda será apurada pela polícia.

Em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira (6), o Delegado-Geral da Polícia Civil, Roberto Gurgel de Oliveira, o condomínio residencial no qual a operação foi deflagrada é o ponto central de diversos crimes ocorridos na região como homicídios, roubos, furtos e tráfico de drogas.

“O resultado saiu como o desejado e aguardado pela população da região, que é um dos diversos pontos sensíveis da cidade. A área é de extrema criminalidade, onde há ações como violência, homicídios e crimes contra o patrimônio. No fim, é uma favela dentro de um condomínio”, afirmou Gurgel.

Por sua vez, o delegado Wellington Oliveira, reforçou que os 46 mandados foram cumpridos de forma simultânea no prédio. Para ele, a forma como se deu a operação é uma demonstração de força policial, o que pode gerar um desencorajamento para os criminosos.

“Por mais de meses fizemos o planejamento, cada órgão com sua particularidade na ação. A análise criminal e o planejamento efetivo contribuíram para o sucesso da operação.”, afirmou durante a coletiva.

Pelo fato do complexo que abrange três edifícios estar com a infraestrutura precária, a polícia ainda informou que a prefeitura será informada da situação e, caso necessário, os moradores serão retirados do espaço. O Ministério Público Estadual de MS também será notificado para tomar as devidas providências.

“Não tivemos apenas a visão de polícia judiciária, mas, sim, de dar apoio através da assistência social e Defesa Civil, pois quando chegamos [no condomínio] visualizamos um cenário perigoso. Lá existe instalação irregular com risco de incêndio, escadaria com pisos faltando, por isso, fizemos a operação com outras instituições para verificar o estado em que as pessoas estão vivendo.”, concluiu.

