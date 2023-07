Estado vai asfaltar ruas em torno da Praça do Tijuca II, em Campo Grande

O Governo do Estado lançou licitação, nesta terça-feira (25), para asfaltar ruas que ficam ao redor da Praça do Jardim Tijuca II, em Campo Grande. O projeto de infraestrutura urbana para a região prevê ainda a instalação de dispositivos de drenagem nas vias.

Conforme o aviso de licitação publicado no Diário Oficial do Estado pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul), as melhorias serão feitas nas seguintes ruas:

Saint Romain;

Aicás;

Diogo Álvares.

Ao todo, o projeto contempla 132,17 metros de drenagem, 2.260,79 metros quadrados de pavimento, passeio com acessibilidade e sinalização viária.

A pavimentação das ruas do em torno da Praça do Tijuca II atende demanda do vereador Papy, do deputado estadual João César Mattogrosso e do deputado federal Beto Pereira.

“O Governo do Estado está construindo uma bela praça ali no Jardim Tijuca II e não queríamos entregar essa praça com as ruas de terra do lado. Por isso, levamos a ideia da pavimentação para o governador Eduardo Riedel, que prontamente aprovou. Agora, estamos lançando essa licitação para selecionar uma empresa para executar a obra do asfalto”, explicou o secretário Hélio Peluffo, da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística).

A abertura das propostas das empresas interessadas na pavimentação das ruas será no próximo dia 14 de agosto, às 14h, na Agesul.

Praça Tijuca II

Na reta final das obras, a construção da Praça do Jardim Tijuca II vai dar à população uma nova opção de lazer e esporte, já que o espaço possui pista de cooper, campo de futebol terrão, quadra poliesportiva com equipamento de futsal e basquete, quadra de vôlei de areia com postes e rede, pista de skate completa, academia ao ar livre com 11 aparelhos, parquinho com Casa do Tarzan, gangorra e gira-gira.

O projeto contempla ainda áreas de convivência, paisagismo e iluminação completa. Com recursos estaduais e federais, a obra recebe R$ 1 milhão de investimentos.

Bruno Chaves, Comunicação Seilog

Foto e Arte: Divulgação/Agesul