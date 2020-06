O Governo de Mato Grosso do Sul vai distribuir máscaras para a população se prevenir do contágio da Covid-19. Em live nas redes sociais nesta sexta-feira (05), o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, falou sobre a iniciativa.

“Estamos fazendo licitações para distribuirmos nos próximos dias o maior número de máscaras para aqueles que por ventura não tenham condições de comprar as suas”, afirmou o médico na internet.

Durante o anúncio do boletim epidemiológico, com números da doença no Estado, Resende falou que as autoridades de saúde do Estado trabalham para criar a melhor estrutura de atendimento aos pacientes, mantendo a menor taxa de letalidade do País.

Ele destacou ainda que o Estado atua para “dar todas as condições para os sul-mato-grossenses preservarem suas vidas”, mas alertou sobre os baixos índices de isolamento social registrados nas últimas semanas – atingindo ontem a “vergonhosa” marca de 37,3%.

Mato Grosso do Sul divulgou hoje a confirmação total de 1.997 casos de Covid-19 em 50 municípios. Ao todo, 21 pessoas perderam a vida por causa da infecção pelo novo vírus.

O vídeo completo com informações sobre a Covid-19 pode ser conferido no Facebook do Governo do Estado: facebook.com/GovernodeMatoGrossodoSul. No material também é possível conferir os números da doença em MS.

Live

Diante da pandemia de coronavírus e da frequente necessidade de utilizar a informação como ferramenta de saúde, o Governo do Estado adotou o formato de live em redes sociais para informar jornalistas e sociedade sobre a situação da doença em MS, evitando assim a propagação de fake news.