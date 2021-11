Foram dois dias de disputa, 110 jogos e mais de 120 inscrições para a 2ª etapa do Circuito Sul-mato-grossense de Beach tennis, realizada no município de Bonito, a 300 km da capital.

Em disputa dez categorias nos níveis iniciante, intermediário e avançado em simples e duplas femininas, masculinas e mistas. Entre os iniciantes, vitória das campo-grandenses Ene Albuquerque e Jessica Lima na dupla feminina, Acássio Calixto e Romualdo Galeano de Caracol na dupla masculina e Márcia Rodrigues e Romualdo Galeano, também de Caracol na mista.

Pela sub 14, Henrique Ueda e Rafael Constantino, de Bonito, faturaram o título. Entre os intermediários, Analice Abreu e Stéphane Tarachuck da capital subiram ao local mais alto do pódio na dupla feminina, Sidi Oliveira e Wanderley Viana de Bonito na duplas masculina e Daniel Silva e Janine Moulin de Jardim na dupla mista. Na categoria simples principal, Daily Sanches de Bonito e Jailson Paz de Campo Grande foram os campeões com Marcos Viana e Kawany Angelo faturando a dupla mista.

Participam atletas de Campo Grande, Bela Vista, Bonito, Caracol, Dourados, Jardim e do páis vizinho, Bolivia, como o atleta Arno Cesconetto de 15 anos. Vindo do tênis, ele se apaixonou pela modalidade e disputou o seu primeiro torneio. “Comecei jogando com meus primos, estou achando o beach tennis bem parecido com vôlei de areia, e como jogo tênis, me ajuda muito, já sei como pegar a raquete, bater na bolinha” revela Arno.

De acordo com o professor de beach tennis Marcos Viana, a modalidade esta crescendo bastante no município. “O beach tennis esta crescendo bastante por aqui e logo logo teremos mais atletas competindo e também com nível de jogos alcançando os das grandes cidades” conta o professor. Para o secretário de esportes de Bonito, Marcelo Santos, o município vai manter a etapa do estadual em 2022. “Mais um grande evento esportivo e mais uma vez o beach tennis mostrando força. Fico feliz de ver atletas de vários municípios do estado aqui na Arena Viana, um grande evento” explica Marcelo.

Bonito recebe uma etapa do estadual desde 2014. O Circuito Sul-mato-grossense de Beach Tennis começou em 2012, quando foi criada a Federação de Beach Tennis de Mato Grosso do Sul. O Bonito Open de Beach Tennis teve apoio da prefeitura de Bonito, Arena Viana, Paz Beach Tennis, Fundesporte, Anita, Shopcar e Infoimóveis.