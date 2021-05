No feriado internacional do Dia do Trabalhador, celebrado neste sábado (1º), Aquidauanense e Operário abrem a quarta rodada do hexagonal final do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional Série A 2021. A bola rola no Estádio Municipal Mário Pinto de Souza (Noroeste), em Aquidauana, às 15 horas. A competição tem como principal fomentador o Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte). Jogando em casa, o Azulão da Princesa busca somar os primeiros pontos na fase decisiva do Estadual. A equipe pantaneira vem de três derrotas seguidas e está na lanterna do grupo. O Galo da capital, por sua vez, quer retomar a liderança, ocupada momentaneamente pelo rival Comercial.