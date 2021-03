Após ter empatado na estreia, fora de casa, com o atual bicampeão estadual Águia Negra, o Novo recebe, no sábado (6), o Dourados AC. A bola vai rolar a partir das 15 horas, no Estádio Jacques da Luz (Moreninhas), em Campo Grande. O duelo é válido pelo grupo A.

O Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional Série A 2021 prossegue com mais quatro partidas neste fim de semana, dias 6 e 7 de março. A competição tem como principal fomentador o Governo do Estado, por intermédio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

No mesmo dia, o Águia Negra volta a jogar em seus domínios, desta vez contra o Aquidauanense, adversário das últimas duas finais do Estadual. O confronto no Estádio Municipal Iliê Vidal (Ninho da Águia), em Rio Brilhante, começa às 17 horas. Esta partida é válida pela quinta rodada do grupo A, mas foi antecipada pelo Departamento de Competições da Federação Estadual de Futebol (FFMS) a pedido do clube mandante.

Já no domingo (7), às 15 horas, dois jogos movimentam o grupo B. O Costa Rica visita o União/ABC, no Jacques da Luz. A rodada também marca a estreia da Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão (Serc) no campeonato, diante do Comercial. O confronto será no Estádio Municipal Ijair Tomquelsqui (Toca do Pica-Pau), em Chapadão do Sul.

O Operário será o último time a estrear no certame. A equipe campo-grandense vai entrar em campo pela primeira vez somente no próximo domingo (14), para enfrentar o Dourados, às 15 horas, no Estádio Municipal Fredis Saldivar (Douradão).

Devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), todas as partidas estão sendo disputadas com portões fechados ao público.