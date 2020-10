CAMPO GRANDE/MS – A Federação de Boxe do Estado de Mato Grosso do Sul (FBDMS), com apoio da Fundesporte e Funesp, realiza o Campeonato Estadual de Manoplas no próximo final de semana, dias 24 e 25 de outubro. O evento em formato inédito, marca a retomada do calendário da modalidade, além de marcar a celebração de 33 anos da Federação. Conforme a Entidade, a competição seguirá todos os protocolos de biossegurança por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

A competição inédita no Estado reunirá alguns dos melhores atletas do Estado, entre eles, os lideres da temporada passada, como Valdeir Célio (Foto acima) primeiro do ranking 2019 e o vice-líder Rodrigo Queiroz (+91kg). Também tem presença conformada, David Britto (69kg cadete), Paulo Cesar (57kg cadete), além de outros que visam disputar o Campeonato Brasileiro de Boxe, a ser realizado em São Paulo no mês de Dezembro.

As disputas serão por meio de apresentações em plataforma on-line, com transmissão ao vivo no canal oficial da FDBMS no YouTube. Os atletas deverão executar movimentos específicos do boxe e serão avaliados quanto à velocidade, habilidade, agilidade, variação de golpes (jab, direto, upper, cruzado, gancho e swing) e condicionamento físico.

A manopla é considerada o melhor exercício de boxe para simular uma luta ou sparring. Com a exigência de um parceiro de treino, a prática possibilita que o atleta execute movimentos de luta mais arriscados, sem que esteja de fato em combate.

De acordo com a vice-presidente da presidente da FDBMS, Flávia Ferreira, tem presença confirmada de 60 boxeadores do Estado, em 12 academias de oito municípios, sem a presença de público nestes locais. “Com a manopla, conseguimos ver a qualidade dos atletas na execução dos golpes e, consequentemente, o trabalho dos técnicos, principalmente durante esta retomada das competições”.

Seguindo medidas sanitárias, durante a apresentação os atletas só poderão estar acompanhados dos técnicos, que terão que usar máscaras e proteção facial. Cada equipe poderá ter apenas cinco atletas, a fim de evitar aglomeração nas academias.