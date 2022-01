Nos preparativos para o Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Série A, a FFMS (Federação de Futebol de MS) já divulgou a tabela de grupos e previsão dos jogos da primeira fase da competição.

Após o término da segunda divisão ficou definido os cinco integrantes do grupo B estadual, com o acesso do Naviraiense e do Coxim. A competição conta com 10 equipes divididas em dois grupos e tem previsão de início na primeira semana de fevereiro. Os embates da 1ª fase devem ir até o meio de março. Confira aqui a tabela com os jogos.

Estão no grupo A: Operário, Comercial, União ABC, Serc e Costa Rica, atual campeão. No grupo B ficaram: Dourados, Aquidauanense, Águia Negra, Naviraiense e Coxim.

Os duelos serão em turno e returno, com jogos dentro de cada grupo. A primeira fase será composta por 10 rodadas, onde os três melhores de cada lado avançam para o hexagonal final, com também turno e returno.

A pior equipe de cada chave será rebaixada para a segunda divisão do Estado, enquanto o maior pontuador garante o título da edição. O regulamento do campeonato pode ser conferido aqui.