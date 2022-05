A Agehab (Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul) deu início ao processo de Regularização Fundiária dos imóveis das famílias do Conjunto Aero Rancho I, na manhã desta terça-feira (17), em Campo Grande. Os atendimentos estão sendo realizados na Escola Estadual Professor Silvio Oliveira dos Santos, na Rua Pedro Soares de Souza, n°154, no Jardim Aero Rancho IV, até a sexta-feira (20).

Além da segurança que as famílias sentem ao terem o título de propriedade, uma das maiores vantagens é a valorização do imóvel no mercado imobiliário.

“Quando a família tem o título de propriedade ela está segura, pois não tem apenas a posse da propriedade e com isso, o imóvel é valorizado. A partir do momento que o imóvel está devidamente regularizado no nome da família, se ela quiser vender, vai fazer uma venda de forma correta, pagando todos os tributos. A Regularização Fundiária é um processo em que todos ganham, a família e a sociedade”, disse a diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez.

Victor Augusto deu início ao processo de regularização. Ele também comentou sobre a valorização do imóvel, um dos benefícios mais aguardados pelas famílias. “A expectativa é grande, principalmente pela valorização que o imóvel passa a ter após regularizado. Tendo o documento legalizado é possível uma quantia maior, em termo de valores”, disse.

Para a aposentada Alaíde Corrêa de Oliveira Martins, ter o título de propriedade em seu nome é um sonho realizado. Segundo ela, além de se sentir mais segura, é também uma garantia para possibilitar outras oportunidades. “É uma etapa vencida, posso dizer que concluída. As vezes você quer fazer algum benefício, ou até mesmo um financiamento e as papeladas do imóvel estando em dia, acredito que isso facilita mais ainda”.

A segurança em ter o imóvel devidamente regularizado é um alívio para o motorista Carlos César, que espera por esse momento desde de 2018. “Eu espero por isso, desde quando quitei minha casa. Com a regularização vou ficar mais tranquilo e vou sentir mais segurança”.

O objetivo é atender 439 famílias do Conjunto Aero Rancho I. O atendimento será realizado até sexta-feira (20). Essa é a primeira etapa do processo de regularização, onde os servidores recebem os documentos que passam por avaliação, para verificar o enquadramento e atendimento dos requisitos da Lei Federal n°13.465, de 11 de julho de 2017 e da Lei Estadual n°5.792, de 16 de dezembro de 2021.

Após analisados pela Agehab, são encaminhados para Amhasf (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários), responsável pela emissão do CRF (Certidão de Regularização Fundiária). Em seguida, as certidões aprovadas retornam para o Estado, que envia para o cartório emitir o título de propriedade em nome da família.